Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Detenciones en Zamora capital: la "Operación Moño"Casco histórico de Zamora: normas urbanísticasMonte la Reina (Toro, Zamora), sin proyectoVandalismo en Coreses (Zamora)Un zamorano a las órdenes del Cholo en el Atlético de Madrid
instagramlinkedin

Perfil televisivo

Quién es Marta Gómez Montero, la periodista que abandonó entre lágrimas el programa de Jesús Cintora

La colaboradora de 'Malas lenguas' se ha convertido en protagonista de la actualidad televisiva tras denunciar en directo que se sentía “humillada”.

Marta Gómez Montero en 'Malas lenguas'

Marta Gómez Montero en 'Malas lenguas' / RTVE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Carlos Merenciano

Madrid

Marta Gómez Montero ha pasado en las últimas horas de ser una tertuliana habitual de actualidad política a situarse en el centro de una de las grandes polémicas televisivas del fin de semana. La periodista abandonó entre lágrimas el plató de 'Malas lenguas noche', en La 2, durante un debate sobre unas declaraciones de Alberto Núñez Feijóo relacionadas con el absentismo laboral. 

La escena sorprendió al propio Jesús Cintora y al resto de colaboradores. Gómez Montero rechazó intervenir y verbalizó su malestar en directo: “No voy a contestar, Jesús, lo siento, no me vas a volver a humillar. Me siento absolutamente humillada”. Antes de abandonar el plató, añadió que había aguantado “por pagar las facturas” y “por mis hijos”, y citó 'El coronel no tiene quien le escriba' para rematar su salida con una frase que se volvió viral: “Prefiero comer mierda”. 

Más allá de la polémica, Marta Gómez Montero es una periodista especializada en información política. Actualmente firma en ESdiario, donde cubre de forma habitual la actualidad del Partido Popular, el Gobierno y el Congreso, con piezas centradas en Alberto Núñez Feijóo, Pedro Sánchez, los socios parlamentarios y la estrategia de los grandes partidos. 

En sus redes se define como periodista vinculada a ESdiario, 'Espejo Público', RTVE, Telemadrid, Onda Madrid y 13TV, además de resumir su trayectoria con una frase que apunta a su especialización: “más horas en Congreso y de campaña que en casa”. 

El incidente obligó a reaccionar tanto a Cintora como a la propia RTVE. El presentador defendió que solo le había pedido respetar los turnos de palabra, pero después publicó un mensaje de disculpa en el que la definió como “una buena periodista y compañera” y dejó abiertas las puertas del programa. José Pablo López, presidente de RTVE, también intervino públicamente para afirmar que “no bastan las disculpas en privado” y trasladarle su apoyo. 

Noticias relacionadas

La polémica ha reabierto el debate sobre el tono de las tertulias políticas y el trato a los colaboradores en directo. Por el momento, Marta Gómez Montero no ha realizado nuevas declaraciones públicas sobre lo ocurrido, mientras su nombre sigue acumulando mensajes de apoyo, críticas cruzadas y reacciones dentro y fuera del sector periodístico. 

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: El Periódico

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Absuelven a la pareja de un enfermo terminal de Benavente acusada de estafa y apropiación indebida por la familia
  2. La mejor playa de agua dulce de Castilla y León está a tan solo una hora y media en coche de Zamora
  3. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el aparato quitadurezas eléctrico para pies que los deja perfectos: por solo 5,99 euros
  4. Lleno total en la noche más larga y emotiva de la concentración de motos en Sanabria
  5. Zamora, afectada por seis concesiones y 31 rutas nacionales de autobuses
  6. Furtivismo en Fuente Encalada: dos ciervos muertos y un animal agonizando durante horas
  7. Tráfico paralizado a la entrada del Puente de la Estrella
  8. Otra ronda de obras en la N-631 obliga a su cierre parcial con desvíos del tráfico de ida y vuelta a Sanabria

La eSIM con la que cada vez más viajeros evitan las tarifas sorpresa en el extranjero

La eSIM con la que cada vez más viajeros evitan las tarifas sorpresa en el extranjero

Macron, en el discurso de la fiesta nacional de Francia: "Defenderemos la libertad y la ley al precio de la sangre si es necesario"

Macron, en el discurso de la fiesta nacional de Francia: "Defenderemos la libertad y la ley al precio de la sangre si es necesario"

Una potabilizadora compacta elimina la presencia de arsénico y la turbidez del agua en Almaraz de Duero

Una potabilizadora compacta elimina la presencia de arsénico y la turbidez del agua en Almaraz de Duero

Impulso al programa Tierra de Campos en 30 pueblos de Zamora: Ayudas de 15.000 euros para nuevos emprendedores

Impulso al programa Tierra de Campos en 30 pueblos de Zamora: Ayudas de 15.000 euros para nuevos emprendedores

El Festival de Fados de Castilla y León rinde homenaje a la música de Braganza y Guimaraes

El Festival de Fados de Castilla y León rinde homenaje a la música de Braganza y Guimaraes

League of Legends: la LEC pone rumbo al Mundial con un verano entre París, Madrid y Niza

League of Legends: la LEC pone rumbo al Mundial con un verano entre París, Madrid y Niza

La N-631, Zamora-Sanabria, se corta dos semanas desde el cruce de Villardeciervos hasta el Empalme

La N-631, Zamora-Sanabria, se corta dos semanas desde el cruce de Villardeciervos hasta el Empalme

Carrefour premia la innovación en España y reúne a todo el sector en su gran cita anual

Carrefour premia la innovación en España y reúne a todo el sector en su gran cita anual
Tracking Pixel Contents