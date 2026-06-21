Juan del Val, más tajante que nunca con el juez Peinado por la retirada del pasaporte a Begoña Gómez: "Está fuera de sí"

La actualidad política ha estado marcada este fin de semana por la última y controvertida decisión del juez Juan Carlos Peinado, quien ha dictado la apertura de juicio oral con jurado popular contra Begoña Gómez, imponiéndole además la retirada de todos sus pasaportes por riesgo de fuga. Como era de esperar, esta drástica medida ha encendido los debates de las principales tertulias de televisión, y en 'La roca' no han sido la excepción.

Juan del Val, uno de los rostros más directos y habituales del programa que presenta su mujer, Nuria Roca, en La Sexta, se ha mostrado contundente y no ha dudado en cargar duramente contra el auto judicial: "Me parece inexplicable", arrancaba diciendo el tertuliano, dejando claro desde el primer momento su absoluto desacuerdo con la decisión.

El escritor y colaborador fue subiendo el tono a medida que analizaba los argumentos del magistrado, llegando a sugerir que el juez Peinado podría estar buscando cierto protagonismo mediático con sus últimos movimientos: "Lo de argumentar que la Policía puede ayudar a A o B ya es lo que a mí me parece que este hombre, y siento mucho decirlo, está un poco fuera de sí", sentenciaba visiblemente molesto.

"Sinceramente, intentando defender permanentemente a los jueces, me parece que es muy difícil de defender", añadía Del Val, desmarcándose por completo de la línea judicial seguida en este caso.

En la misma línea que Juan del Val se posicionó el escritor Benjamín Prado, quien quiso matizar el manido discurso del respeto institucional: “Yo creo que no se puede meter todo en el mismo saco, pero tampoco se nos puede seguir diciendo eso de 'hay que respetar a la Justicia'. El respeto a la Justicia en bloque sí, pero no juez por juez ni caso por caso".

Prado fue incluso más allá al calificar la instrucción con una curiosa metáfora cinéfila: “Es una película del oeste que se ha montado el juez Peinado, que consistía en un duelo entre él y Pedro Sánchez a través de su mujer”.

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Para zanjar el debate, Juan del Val quiso lanzar un último pronóstico sobre el impacto que este giro judicial tendrá a corto plazo en el tablero político, asegurando que la estrategia del magistrado podría volverse en su contra: “No sé si era la pretensión o no, pero yo creo que en este momento, esta decisión que acaba de tomar el juez, políticamente va a beneficiar mucho al PSOE”.