Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Nuevas declaraciones BIC en ZamoraZamora CF y Ponferradina, la esperanza de los ascensosReivindicación en los Juzgados de ZamoraLos tesoros de Miguel Mathet en Zamora
instagramlinkedin

Lista completa

¿Quién va esta semana a 'El hormiguero'? Invitados del lunes 15 al jueves 18 de junio de 2026

Pablo Chiapella, JJ Vaquero, Tom Holland, Zendaya, Alberto Núñez Feijóo y Niña Pastori visitarán el programa de Pablo Motos.

Pablo Motos, en 'El hormiguero'

Pablo Motos, en 'El hormiguero' / ATRESMEDIA

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Carlos Merenciano

Madrid

‘El hormiguero’ afronta una de esas semanas pensadas para combinar promoción, actualidad y grandes nombres internacionales. El programa de Pablo Motos recibirá entre el lunes 15 y el jueves 18 de junio a invitados del mundo de la ficción, el cine, la política y la música, con una visita de Hollywood que ya se perfila como uno de los grandes momentos de la temporada. 

La semana arrancará el lunes con Pablo Chiapella y JJ Vaquero, que acudirán al plató de Antena 3 para presentar ‘Olivia’. La nueva serie de Disney+ llegará a la plataforma el 1 de julio y sigue a un conocido hombre del tiempo cuya vida cambia de golpe, hasta obligarle a refugiarse en el olivar de su padre, con quien lleva tres décadas sin hablarse. 

El martes llegará el plato fuerte internacional. Tom Holland y Zendaya visitarán por primera vez juntos ‘El hormiguero’ para hablar de ‘Spider-Man: Brand New Day’, la nueva entrega del superhéroe de Marvel, que se estrenará en cines el 29 de julio. La película se situará cuatro años después de los hechos de ‘No Way Home’, con un Peter Parker adulto, solo y apartado de las personas que más quiere. 

El miércoles, el programa cambiará de registro con la visita de Alberto Núñez Feijóo. El presidente del Partido Popular y líder de la oposición se sentará con Pablo Motos para repasar la actualidad política de las últimas semanas, en una entrevista que llega en plena recta final de la temporada televisiva. 

Noticias relacionadas

Niña Pastori cerrará la semana el jueves con la presentación de ‘Color Fania’, su nuevo disco. Con este trabajo, la artista celebra tres décadas de carrera y se adentra en el legado de Fania Records desde su raíz flamenca. La visita llega, además, después de su reciente actuación ante el Papa León XIV durante su visita a Madrid. 

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Descubriendo Olmillos', el proyecto que anima a llenar la España vaciada: 'En el pueblo hay soluciones que buscamos en la ciudad
  2. El Zamora CF golpea primero y acaricia el fútbol profesional
  3. El cantero zamorano que cincela piedra para la Sagrada Familia: 'Cuando miro hacia el cielo se me saltan las lágrimas
  4. La bodega Luis Medina abre sus puertas tras la restauración de un espacio histórico del siglo XVI
  5. Elisabete Ferreira, mejor panadera del mundo: 'El secreto de un buen pan pasa por la conjunción de técnica e investigación
  6. Accidente en Rabanales: Un turismo choca contra una pared
  7. Aviso amarillo por tormentas este domingo en Zamora: ¿a qué hora caerá el chaparrón?
  8. DIRECTO | Zamora CF - CE Sabadell: así te hemos contado la ida del play-off a Segunda (1-0)

Se cuela en una cochera y no encuentra la salida: final feliz para un mochuelo desorientado en un garaje de Villalpando

Se cuela en una cochera y no encuentra la salida: final feliz para un mochuelo desorientado en un garaje de Villalpando

El tiempo en Muelas del Pan: previsión meteorológica para hoy, lunes 15 de junio

El tiempo en Muelas del Pan: previsión meteorológica para hoy, lunes 15 de junio

El tiempo en Morales del Vino: previsión meteorológica para hoy, lunes 15 de junio

El tiempo en Morales del Vino: previsión meteorológica para hoy, lunes 15 de junio

El tiempo en Morales de Toro: previsión meteorológica para hoy, lunes 15 de junio

El tiempo en Morales de Toro: previsión meteorológica para hoy, lunes 15 de junio

El tiempo en Morales de Rey: previsión meteorológica para hoy, lunes 15 de junio

El tiempo en Morales de Rey: previsión meteorológica para hoy, lunes 15 de junio

El tiempo en Moraleja del Vino: previsión meteorológica para hoy, lunes 15 de junio

El tiempo en Moraleja del Vino: previsión meteorológica para hoy, lunes 15 de junio

El tiempo en Montamarta: previsión meteorológica para hoy, lunes 15 de junio

El tiempo en Montamarta: previsión meteorológica para hoy, lunes 15 de junio

El tiempo en Monfarracinos: previsión meteorológica para hoy, lunes 15 de junio

El tiempo en Monfarracinos: previsión meteorológica para hoy, lunes 15 de junio
Tracking Pixel Contents