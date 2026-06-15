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¿Quién va esta semana a 'El hormiguero'? Invitados del lunes 15 al jueves 18 de junio de 2026
Pablo Chiapella, JJ Vaquero, Tom Holland, Zendaya, Alberto Núñez Feijóo y Niña Pastori visitarán el programa de Pablo Motos.
Carlos Merenciano
‘El hormiguero’ afronta una de esas semanas pensadas para combinar promoción, actualidad y grandes nombres internacionales. El programa de Pablo Motos recibirá entre el lunes 15 y el jueves 18 de junio a invitados del mundo de la ficción, el cine, la política y la música, con una visita de Hollywood que ya se perfila como uno de los grandes momentos de la temporada.
La semana arrancará el lunes con Pablo Chiapella y JJ Vaquero, que acudirán al plató de Antena 3 para presentar ‘Olivia’. La nueva serie de Disney+ llegará a la plataforma el 1 de julio y sigue a un conocido hombre del tiempo cuya vida cambia de golpe, hasta obligarle a refugiarse en el olivar de su padre, con quien lleva tres décadas sin hablarse.
El martes llegará el plato fuerte internacional. Tom Holland y Zendaya visitarán por primera vez juntos ‘El hormiguero’ para hablar de ‘Spider-Man: Brand New Day’, la nueva entrega del superhéroe de Marvel, que se estrenará en cines el 29 de julio. La película se situará cuatro años después de los hechos de ‘No Way Home’, con un Peter Parker adulto, solo y apartado de las personas que más quiere.
El miércoles, el programa cambiará de registro con la visita de Alberto Núñez Feijóo. El presidente del Partido Popular y líder de la oposición se sentará con Pablo Motos para repasar la actualidad política de las últimas semanas, en una entrevista que llega en plena recta final de la temporada televisiva.
Niña Pastori cerrará la semana el jueves con la presentación de ‘Color Fania’, su nuevo disco. Con este trabajo, la artista celebra tres décadas de carrera y se adentra en el legado de Fania Records desde su raíz flamenca. La visita llega, además, después de su reciente actuación ante el Papa León XIV durante su visita a Madrid.
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