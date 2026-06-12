La SER mueve otra pieza clave tras la salida de Àngels Barceló: cesa a Guillermo Rodríguez, director de informativos

La reestructuración de la Cadena SER continúa sumando movimientos de calado. En plena transición hacia una nueva etapa en sus programas de referencia, la emisora de Prisa ha decidido prescindir de Guillermo Rodríguez como director de informativos, un cargo que ocupaba desde 2021. La decisión ha sido trasladada internamente por Fran Llorente, director de contenidos de la cadena, según desvela El Diario.

El relevo se produce en una semana especialmente significativa para la radio. Apenas un día antes, Àngels Barceló cerró su etapa al frente de ‘Hoy por Hoy’ con una despedida en antena tras más de dos décadas vinculada a la SER. La periodista dejó un mensaje de gratitud a los oyentes y les animó a acompañar la nueva etapa del programa: “Enamórense de nuevo, yo no me desenamoraré de la radio”.

Rodríguez había aterrizado en la emisora en mayo de 2021 dentro de una renovación de puestos directivos. Antes de incorporarse a la SER, dirigió durante tres años ‘El HuffPost’, también dentro del grupo Prisa. Su salida se enmarca ahora en los cambios que la cadena prepara para la temporada 2026-2027.

La principal novedad de esa nueva parrilla estará en las mañanas. Aimar Bretos, hasta ahora responsable de ‘Hora 25’, asumirá la dirección y presentación de ‘Hoy por Hoy’ a partir del 31 de agosto, fecha prevista para el estreno de la nueva temporada sin Barceló al frente del magacín matinal.

Noticias relacionadas

El movimiento de Bretos abre también una nueva etapa en las noches de la cadena. José Luis Sastre, subdirector de ‘Hoy por Hoy’ durante la etapa de Barceló, será el nuevo director y presentador de ‘Hora 25’, uno de los espacios informativos más importantes de la SER.