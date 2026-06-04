Hoguera rota
Sandra Barneda rompe el protocolo en 'La isla de las tentaciones 10' al ver hundido a Lucas: "Ahora mira por ti"
La presentadora pidió abrazar al concursante después de que viera las imágenes de Yuli con Óscar en la hoguera mixta
Carlos Merenciano
'La isla de las tentaciones 10’ vivió este miércoles 3 de junio una de sus noches más duras con Lucas como gran protagonista. El concursante llegó a la hoguera mixta sin querer juzgar a Yuli, pero terminó completamente hundido al ver sus imágenes con Óscar.
Lucas vio cómo su novia se besaba con el soltero, se acostaba con él, tenía sexo y se mostraba totalmente desconectada de su relación. Aun así, lejos de atacarla, reaccionó desde el dolor: “Si ha sentido eso será por algo. Yo he sido muy feliz con ella y si ha tenido que durar poco, pues algo aprenderé de todo”.
La actitud del joven conmovió a Sandra Barneda, que pidió saltarse el protocolo para abrazarle. Después, la presentadora le dedicó unas palabras fuera de la mecánica habitual del programa: “Me voy a saltar el protocolo. Cuando alguien como tú pierde a alguien, eso te salva de todo. Lucas, ahora mira por ti, piensa en tu corazón y lo que quieres”.
La entrega también mostró la hoguera de solteras, en la que Alba, Leila, Yuli y Bayán se enfrentaron a las tentaciones favoritas de sus parejas. Alba escuchó de Lucía que David ya hablaba de irse solo antes de ver su beso con Álex, mientras Yuli se derrumbó al oír a las solteras de Lucas asegurar que él no entendería lo ocurrido en la villa.
En la hoguera de los chicos, David se encaró con Álex Girona, Miguel se enfrentó a Amar y Lucas vio entrar por primera vez a Óscar, el soltero con el que Yuli ha cruzado todos los límites. El programa dejó el desenlace en el aire y avanzó unas hogueras finales cargadas de reproches, lágrimas y decisiones definitivas.
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