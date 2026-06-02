Casos en el PSOE
Junts pide a Feijóo que vaya a Bélgica a explicar su moción de censura instrumental a Puigdemont
El secretario general del partido independentista, Jordi Turull, insta a los populares a enviar un "emisario" a Waterloo si la propuesta es "seria"
Carlota Camps
Junts vuelve a retar al PP a desplazarse hasta Waterloo. Ante los últimos llamamientos de los populares para que los posconvergentes se sumen a una moción de censura contra Pedro Sánchez, el secretario general de Junts, Jordi Turull, ha emplazado a Alberto Núñez Feijóo a desplazarse personalmente hasta Bélgica para hablar de esta cuestión cara a cara con el líder de la formación, Carles Puigdemont.
"El señor Feijóo sabe que si tiene una oferta seria lo que tiene que hacer es explicarla en una reunión en Waterloo", ha manifestado el 'número dos' de la formación en una entrevista en Catalunya Ràdio. Turull ha rechazado de esta forma la posibilidad de que los populares envíen un "emisario" hasta el lugar de residencia de su líder. Según el dirigente de Junts, si la propuesta es "seria", tiene que ser liderada por el propio interesado.
Turull ha sostenido que su formación no está en el Congreso para "apuntalar" ni PP ni a PSOE, y ha asegurado que serán "igual de exigentes" con los dos partidos. Los socialistas también tuvieron que desplazarse hasta Bélgica en 2023 para negociar la investidura de Sánchez, pero no lo hizo el presidente del Gobierno.
De hecho, la reunión entre Sánchez y Puigdemont ha sido siempre una asignatura pendiente que los posconvergentes exigieron en más de una ocasión, hasta romper relaciones con el PSOE en octubre de 2027.
Sea como sea, el diagnóstico de Junts es que la legislatura "ya no da más de sí". Por este motivo, Turull ha reclamado a Sánchez que deje de gobernar "a golpe de decreto" y que convoque elecciones anticipadas.
Los posconvergentes se suma así a las tesis del PNV, que hace una semana empezaron a reclamar abiertamente a Sánchez que adelantara la cita con las urnas prevista en 2027. Los jeltzales han ido incrementando la presión al Gobierno a medida que se han conocido nuevas informaciones sobre el caso que afecta a José Luis Rodríguez Zapatero, aunque también rechazan sumarse a una moción de censura con el PP y Vox.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un conocido actor inaugura en una bodega de la DO Toro el ciclo 'Wine Conexion
- La experiencia de una joven apicultora de Erasmus rural en un colmenar de Mombuey
- Del 'vuelvo en cinco minutos' a este original cartel en un comercio de Zamora
- Fallece durante el Campeonato de España de Piragüismo el padre de Sergio Pereda, bronce en el K2
- Defensa retoma, cinco meses después, el contrato parado por los empresarios en Monte la Reina, en Zamora
- Los zamoranos de la Universidad de la Experiencia se gradúan en Salamanca
- Fonfría, pionera con la degustación gratuita de este manjar de Aliste
- Cuenta atrás para la apertura de las piscinas municipales de Zamora: el Ayuntamiento fija fechas, horarios y precios