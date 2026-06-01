'La revuelta' sorprendió a Maxi Iglesias y Margarida Corceiro con una demostración de silbo gomero: "¡Pero qué talento!"

Cada día 'La revuelta' sorprende con su público y además, les da voz para que interactúen con David Broncano y los invitados del programa. Esta noche el show volvió a sorprender al dar representación al silbo gomero, que dejó sorprendidos a Maxi Iglesias y Margarida Corceiro, protagonistas de 'Todo lo que nunca fuimos'.

El presentador le explicó a sus invitados que el elegido del público en la bañera practicaba silbo gomero: "Se comunican silbando", explicó sobre la fuerte tradición en la isla de La Gomera de esta manera de comunicarse.

El canario primero explicó cómo se basan los sonidos y la diferencia que existe con las vocales: "De las cinco, pasan a ser cuatro sonidos porque la 'o' y la 'u' tienen casi el mismo tono grave".

Entonces, Broncano le pidió una demostración, pidiéndole que silbara la frase "¿Qué tal por Portugal?". El hombre accedió, pero en un principio no convenció a Grison, que le pidió que silbara Portugal y tortuga, dos palabras muy parecidas fonéticamente: "A mí me suena parecido", dijo el colaborador, que seguía inconforme.

"¿Y os entendéis?", preguntó la actriz portuguesa, que se sorprendió con la respuesta: "Con tan solo una vez o dos veces que emitamos el mensaje, entre silbadores expertos nos podemos llegar a entender bastante bien", afirmó el isleño.

Entonces, Broncano le cedió el testigo a Margarida Corceiro para que eligiese otra frase y poder escuchar otra demostración. Sin embargo, Maxi Iglesias tampoco acabó muy convencido: "Si tú lo dices...", bromeó.

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Entonces, el canario optó por silbar la frase "Te quiero mucho", con la que se ganó al público y a los actores: "¡Pero qué talento", exclamó la portuguesa.