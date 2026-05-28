Borja Iglesias responde en ‘La Revuelta’ sobre si daría la mano a Donald Trump si España gana el Mundial

Borja Iglesias no es de esos futbolistas que no se mojen y digan que ellos se tienen que dedicar a jugar al fútbol. Ni mucho menos. El delantero del Celta de Vigo volvió a pasar por ‘La Revuelta’ y habló de sentimientos, de su vida fuera del fútbol, de su relación con la creadora de contenido María Valero y de una situación hipotética que podría darse si España vuelve a proclamarse campeona del mundo.

El jugador, que disputará el Mundial 2026 con la selección española, contó además que estaba en Ibiza cuando recibió la noticia de que Luis de la Fuente le había incluido en la lista de 26 jugadores que disputarán el torneo, que podrá seguirse del 11 de junio al 19 de julio en directo y en abierto en RTVE.

Con nombres como Lamine Yamal, Pedri, Rodri o Cucurella, la selección española parte como una de las favoritas para levantar la Copa del Mundo. En ese escenario, Borja Iglesias fue preguntado por el habitual saludo protocolario a los mandatarios y por la posibilidad de tener que estrechar la mano a Donald Trump como presidente de Estados Unidos.

“Ya lo había pensado, es un conflicto complejo porque no solo te representas a ti mismo”, reflexionó en ‘La Revuelta’. El delantero añadió que “hay un protocolo y un compromiso” que cumplir “por educación”, aunque reconoció que “lo que me pide a mí el cuerpo difiere de lo que tendría que hacer”.

También subrayó que le gusta “la gente que lucha por progresar y que se cumplan los valores fundamentales” y añadió que cree que a Trump “le cuesta”.

Una vida más allá del fútbol

Tal y como apuntan en RTVE, Borja Iglesias también habló sobre cómo afrontó un momento complicado hace unos meses. El delantero reconoció que atravesaba una etapa “muy irascible”, preocupado por la mala racha del equipo.

En ese momento, explicó, recibió un consejo de Claudio Giráldez, entrenador del Celta de Vigo: “Tienes que hacer cosas, disfrutar de tu vida, de tu momento, de tu gente”.

El futbolista explicó que su técnico le hizo ver que se estaba bloqueando y le animó a desconectar. “Vete a un concierto, haz lo que te apetezca”, recordó.

Borja Iglesias defendió además que no encaja en el perfil del futbolista que vive únicamente para el deporte. “Necesito desenfocarme a veces para poder disfrutarlo y vivirlo”, apuntó.

La anécdota con Ronald Araújo

El delantero también recordó un momento vivido con Ronald Araújo, defensa del FC Barcelona, con quien volverá a coincidir en el Mundial cuando España se enfrente a Uruguay en el grupo H.

Según relató, ambos han vivido choques intensos en el campo. “Más de una vez nos hemos pegado, es muy fuerte y va al límite físicamente”, explicó.

En uno de esos lances, contó, acabó agarrándose “donde pudo” para no caer. El resultado fue una escena incómoda que Araújo le recordó durante todo el partido.

El gesto para los haters

Durante la entrevista también pactó con David Broncano una celebración especial: el gesto de las comillas con los dedos.

El delantero explicó que estaría dedicado a quienes “se rieron” de él por no acudir al anterior Mundial.

También habló de comentarios recibidos en redes por su relación con María Valero, aunque aseguró que, en general, recibe “más amor” que odio.