Los 10 realities más descabellados que engancharon a miles de espectadores

‘Soy Georgina’ se convirtió en uno de los éxitos de Netflix. A partir de ese fenómeno, Softonic recopiló una lista de realities que, por sus planteamientos, polémicas o controversias, lograron captar la atención del público.

La selección reúne 10 formatos de distintos países con propuestas que van desde concursos de citas hasta supervivencia extrema o transformaciones físicas televisadas.

Sexy Beasts

Softonic incluye en la lista este reality británico emitido en 2021, centrado en solteros que buscan pareja mientras ocultan su apariencia real bajo disfraces y maquillaje especial. Los concursantes deben elegir basándose únicamente en la personalidad, ya que no pueden ver el rostro de su cita hasta el final del episodio. Según el texto, el programa ganó popularidad por su concepto original y excéntrico, además de generar memes y reacciones en redes sociales.

16 & Pregnant

Este reality estadounidense, en emisión desde 2009, sigue a adolescentes embarazadas en su vida diaria mientras se preparan para convertirse en madres. Softonic señala que el programa muestra retos como la falta de recursos, la presión social y familiar y la toma de decisiones difíciles. También recoge que fue criticado por su supuesto fomento de la maternidad adolescente y por la exposición de sus protagonistas.

Who’s Your Daddy?

La lista incorpora este programa estadounidense que, según el texto, fue cancelado tras un único episodio. La premisa consistía en que una mujer adoptada intentara identificar a su padre biológico entre varios hombres que fingían serlo. Softonic recoge que el formato recibió críticas por su concepto y por controversias relacionadas con privacidad y protestas de grupos vinculados a adopción y derechos infantiles.

¿Quién quiere casarse con mi hijo?

El reality español, estrenado en 2012, planteaba que varias madres buscaran pareja para sus hijos solteros. Los aspirantes debían superar pruebas y citas para demostrar compatibilidad y obtener su aprobación. Softonic señala que fue uno de los realities más populares y polémicos en España.

Los Gipsy Kings

Este docureality sigue a varias familias gitanas en su día a día, mostrando su cultura, celebraciones, problemas y conflictos familiares. Softonic recoge que el programa fue criticado por mostrar una visión concreta de esa realidad, aunque también destaca su éxito en España.

Wife Swap

El formato estadounidense, emitido desde 2004, consistía en intercambiar esposas entre dos familias durante dos semanas. Durante ese tiempo, cada participante debía adaptarse a las normas y costumbres del otro hogar. Softonic señala que recibió críticas por su enfoque.

Fear Factor

Este reality estadounidense enfrentaba a concursantes a pruebas relacionadas con miedos y fobias. Entre los desafíos, el texto menciona insectos vivos o saltos desde helicóptero. Softonic recoge que el componente de impacto fue central en el formato.

Naked and Afraid

Este programa de Discovery Channel lleva a un hombre y una mujer a una zona inhóspita para sobrevivir desnudos durante 21 días. Deben enfrentarse a la falta de comida, agua, refugio y a las condiciones del entorno. Softonic apunta también a controversias relacionadas con el trato a participantes durante el rodaje.

I Wanna Marry Harry

Este reality británico-estadounidense emitido en 2014 presentaba a mujeres que creían competir por conquistar al príncipe Harry. Según el texto, en realidad se trataba de un doble físico. Softonic señala que el programa fue criticado por ese planteamiento y terminó cancelado tras cuatro episodios.

The Swan

Cierra la lista este reality estadounidense de 2004. El formato seguía a mujeres sometidas a cirugías plásticas y entrenamientos para transformarse físicamente antes de una votación final. Softonic recoge que fue uno de los realities más controvertidos por su planteamiento y por la exposición pública de las participantes.