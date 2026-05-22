Relevo familiar
Joseba Arguiñano toma el relevo de su padre en Antena 3: presentará solo ‘Cocina abierta’ los viernes
Karlos Arguiñano continuará al frente del programa de lunes a jueves, mientras su hijo liderará una entrega semanal con invitados.
Carlos Merenciano
Antena 3 prepara un cambio histórico en ‘Cocina abierta de Karlos Arguiñano’. Joseba Arguiñano, hijo del veterano cocinero vasco, se pondrá al frente en solitario de la entrega de los viernes, después de consolidarse como una de las caras habituales del formato gastronómico, según ha desvelado Bluper y ha podido confirmar YOTELE. La cadena refuerza así su apuesta por el cocinero de 41 años, que desde 2019 participa en el programa junto a su padre.
Pero no: Karlos Arguiñano, de momento, no se jubila. El chef seguirá presentando ‘Cocina abierta’ de lunes a jueves en la sobremesa de Antena 3, una franja en la que el espacio se ha convertido en un valor seguro antes de ‘Antena 3 Noticias 1’. La llegada de Joseba a los viernes no supone una despedida inmediata del presentador, pero sí marca un paso claro en la continuidad televisiva de la familia.
La nueva entrega semanal tendrá algunos cambios respecto al formato habitual. Joseba mantendrá la esencia de la cocina sencilla y cercana que ha caracterizado siempre al universo Arguiñano, pero incorporará invitados conocidos, que compartirán recetas y conversación con el cocinero. Antena 3 busca así dar un aire propio al espacio sin romper con una marca muy asentada entre los espectadores.
Joseba Arguiñano ya cuenta con experiencia televisiva más allá del programa de su padre. Ha trabajado en ETB con formatos como ‘Historias a bocados’ y ‘Sukalerrian’, además de desarrollar una trayectoria ligada a la alta cocina y la pastelería. Formado en diferentes escuelas, fue jefe de pastelería del restaurante familiar y en 2013 abrió su propio obrador en Zarautz, Guipúzcoa.
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