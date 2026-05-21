Yunez Chaib: "Cuando hago comedia, mi objetivo no es trasladar reflexiones: es hacer reír"

Yunez Chaib da un nuevo paso en su carrera con ‘Corderito’, una novela de autoficción en la que mezcla experiencias personales con ficción para construir una historia sobre identidad, pertenencia y relaciones familiares. El colaborador de ‘La revuelta’ explica a YOTELE por qué no quería escribir una autobiografía, reflexiona sobre el auge del humor en redes sociales y habla de su salto accidental desde los escenarios de comedia hasta la televisión.

YOTELE. Has escrito 'Corderito', que defines como una autoficción y no como una autobiografía. ¿Necesitabas distanciarte para contar algo tan personal?

YUNEZ CHAIB. No lo sé, la verdad. Creo que simplemente no me interesaba escribir una biografía porque no es un género que a mí me parezca entretenido. Quería escribir una novela entretenida y me nutrí mucho de experiencias, pero también hay otras cosas.

Por ejemplo, la estructura familiar del personaje no es la mía. Yo tengo hermanos, el chico protagonista es hijo único, y eso cambia muchas cosas. Pero sí, me quería alejar, claro.

YOTELE. La novela cuenta la historia de un niño de segunda generación, nacido y criado en España, pero al que mucha gente sigue preguntando: “¿Tú de dónde eres?”. ¿Crees que en España sigue ocurriendo eso, que no terminas de pertenecer ni aquí ni allí?

YUNEZ CHAIB. Eso de que te pregunten de dónde eres sale en una ocasión al principio, creo que en la segunda página o así, para presentar un poco al personaje. Pero es algo que no vuelve a ocurrir en toda la novela.

En la vida real sí ocurre, ocurre constantemente. Y no solo a gente que tenga orígenes de otros sitios. Hay mucha gente que se siente entre dos aguas, no solo a nivel cultural, sino también con cualquier otra cosa: alguien que tenga unos hobbies distintos, por ejemplo. Es algo que te puede ocurrir a ti, me puede ocurrir a mí y le puede ocurrir a cualquier persona.

YOTELE. ¿En qué momento decides dar el paso y escribir una novela viniendo de un mundo tan diferente como el humor, el teatro en directo o la televisión?

YUNEZ CHAIB. Pienso que dentro del humor hay infinitas variantes. Hay gente que cuenta chistes, gente que cuenta historias, gente que cuenta anécdotas, gente que hace reflexiones, humor político de actualidad, humor más absurdo...

En mi caso, mi comedia siempre ha estado muy ligada a historias mías íntimas, divertidas o miserables, siempre con el objetivo de hacer reír. Pero había algunas historias que no podía desarrollar en el escenario porque eran muy grandes, tenían otro tono o eran simplemente otra cosa.

Empecé a escribir algún relato, cosas que nunca publiqué y que eran solo para mí. En un momento dado me ofrecieron escribir un libro, les hice la propuesta de esta novela y a partir de ahí se fue construyendo el proyecto.

YOTELE. Viendo tu sección en 'La revuelta', se nota eso que cuentas: partes de ideas tuyas o de anécdotas que te ocurren. ¿Crees que es más fácil hacer llegar ciertas reflexiones a través del humor?

YUNEZ CHAIB. Puede ser que sea más fácil, pero mi objetivo con el humor no es trasladar reflexiones, es trasladar risa y que la gente se ría. Mi objetivo con mi trabajo en el escenario es que la gente se ría.

A partir de ahí, si alguien se lleva una reflexión o un aprendizaje, eso es íntimo de cada uno. No es lo que yo busco. Es algo colateral, no es negativo, pero es algo de cada uno. Nunca ha sido mi intención.

YOTELE. Claro, no hay nada oculto detrás del chiste. Es el chiste y ya está.

YUNEZ CHAIB. Si algo no es divertido, no lo voy a contar. Yo no tengo un carácter aleccionador. Mi objetivo es hacer reír y ya. Y con el libro, mi objetivo es entretener y ya. Obviamente es más profundo que eso y la gente se lleva reflexiones o aprendizajes, y todo eso es bienvenido.

YOTELE. ¿Cómo empezaste en el mundo del humor y de la televisión? ¿Cuándo dices: “Tengo la suficiente gracia o destreza para enfrentarme a un público”?

YUNEZ CHAIB. Fue de una manera muy accidental. Estaba estudiando la carrera en Mallorca y, aunque no tenía mucha vocación, me metí a estudiar porque necesitaba dinero y quería trabajar. Como no tenía mucha vocación, por las tardes me apunté a varias cosas: a la escuela de idiomas, a un curso de cerámica o algo así, y a una escuela de impro.

Yo era malísimo en la impro, pero a los pocos meses en esa escuela hicieron una rama de escritura de teatro y sketch cómico. Me apunté ahí y de esa manera empecé a escribir teatro y comedia.

YOTELE. ¿Y cómo saltas al mundo de la televisión?

YUNEZ CHAIB. También de manera muy natural. A raíz de ese curso empecé a actuar en Mallorca. Como allí no había muchos espacios para hacer monólogos, de vez en cuando iba a Madrid y me quedaba en casa de Sergio Bezos. Por aquel entonces Sergio tampoco trabajaba en ningún sitio, pero ya empezaba a actuar en más bares pequeños.

Así, poco a poco, un día alguien de la tele te ve en un espectáculo, le interesa lo que haces y te propone escribir en su programa. Y con los años de escribir en programas me ofrecieron salir en pantalla.

Fue de una manera supernatural, pero tampoco digo que sea normal. Es un trabajo muy difícil. Es casi imposible profesionalizarse, es demencial lo difícil que es vivir de ello. Yo tuve suerte, pero fue de manera más o menos natural.

YOTELE. Ahora mismo el humor está funcionando mucho en redes. ¿Crees que incluso funciona mejor que en televisión?

YUNEZ CHAIB. A mí me gusta nutrir las redes. Sí que es una pata importante, sobre todo porque lo controlas tú y decides cuándo subir qué cosas y cuándo no.

Es complejo, porque hay programas de televisión que tienen muchísima más exposición que según qué redes. Y también hay gente que en redes tiene millones de reproducciones. Juan Dávila, por ejemplo, tiene una exposición millonaria.

En mi caso me gusta nutrirlas, pero no estoy centrado del todo en las redes. Mi objetivo principal es la televisión y el teatro, y del teatro de vez en cuando cojo un extracto y lo subo.

YOTELE. Más allá de 'Corderito', ¿te ves escribiendo otra historia en literatura o te apetecía contar esta y ya?

YUNEZ CHAIB. Sí que me gustaría contar más historias. Por eso siempre me he querido alejar del concepto biografía desde que empecé a escribirlo. Tenía claro que no era una biografía, sino una historia personal con la que espero que la gente conecte.

Sí me gustaría seguir escribiendo. No sé si me gustaría seguir publicando, porque eso es otra cosa, pero escribiendo sí. Tengo más historias que contar y me gustaría seguir explorando eso.

YOTELE. En una próxima historia, ¿te apetecería seguir en el humor o explorar tonos más dramáticos?

YUNEZ CHAIB. En esta historia la intención no era hacer un libro de chistes o de monólogos, como se hacían antes. Es una historia que tiene momentos divertidos, pero también momentos más dramáticos y emocionantes.

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Si escribo más, serán otras, quizá más dramáticas, pero no me gustaría escribir humor y ya está. No querría escribir una historia solo de humor porque ahora mismo no me llama. Aunque igual dentro de un tiempo te respondo lo contrario.