Jesús Vázquez confiesa que necesitó terapia tras su salida de Mediaset: “No fue muy bonito el final”

Jesús Vázquez se sinceró este miércoles en ‘La noche de Aimar’ sobre una de las etapas más complicadas de su carrera. El presentador, que ha iniciado una nueva etapa en RTVE tras su larga trayectoria en Mediaset, habló con Aimar Bretos de cómo vivió su salida del grupo en el que trabajó durante más de veinte años y reconoció que necesitó ayuda profesional para gestionar aquel momento.

“No fue muy bonito el final y la salida, después de tantos años de darles mi vida, salí disgustado, deprimido y decidí que me hacía falta ayuda”, explicó Vázquez al recordar su marcha de la que prefirió llamar “la otra empresa en la que estaba”. El comunicador defendió además la importancia de acudir a terapia: “Es sanísimo, ayuda muchísimo y la gente no tiene por qué sufrir tanto. Hay profesionales que te ayudan a encauzar tus problemas y que estés mejor”.

Aimar Bretos le preguntó entonces si llegó a tocar fondo, y el presentador admitió que todo coincidió en un momento vital especialmente delicado: “Me tocó todo a la vez, los 60, el final de una etapa laboral, la incertidumbre ante lo que iba a pasar, se me mezcló un jaleo en la cabeza”. Vázquez llegó incluso a plantearse retirarse después de 36 años de carrera y con una situación económica estable.

El sentimiento que más pesó en ese proceso fue la decepción: “Yo le di mi vida a Mediaset y no me sentí correspondido al final”. Esa sensación, según contó, le llevó a “un estado de tristeza, de pena” y a pensar que quizá había llegado el momento de dejarlo todo. “Me retiro, tengo 60 años, sin personas a mi cargo, la carrera hecha después de 36 años”, recordó sobre lo que se planteó entonces.

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Pero finalmente no fue así, pues RTVE le ofreció una nueva etapa. En La 1, Jesús Vázquez ha copresentado el ‘Benidorm Fest 2026’ y también ha estado al frente del segundo especial de ‘La casa de la música’, el evento con el que TVE sustituyó a Eurovisión en su parrilla. Un regreso televisivo que, según sus palabras, llegó después de uno de los momentos personales y profesionales más difíciles de su trayectoria.