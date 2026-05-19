'La revuelta'
Mercedes Milá alza la voz en 'La revuelta' para defender a Zapatero: "Para mí es inocente"
La presentadora fue la invitada de David Broncano y esta noche y se ha querido pronunciar sobre la imputación al expresidente del Gobierno.
Kevin Rodríguez
Mercedes Milá ha sido la invitada de esta noche de 'La revuelta' y, como acostumbra, ha vuelto a hacer gala de su característica contundencia para mojarse sobre la imputación de Zapatero que se ha conocido hoy y ha provocado un cambio en la programación de laSexta y también ha evidenciado un error televisivo en la querella, donde situaban a la cadena verde el programa de Iker Jiménez.
"Zapatero, acusado de lo que le han acusado, para mí es completamente inocente", ha dicho de manera tajante la periodista a David Broncano, que previamente había bromeado con ella por la defensa que había realizado antes en un corte del programa que el presentador adelantó que cortarían.
Por lo tanto, la periodista, segura de sí misma volvió a indicar su defensa al expresidente del Gobierno. "En seis meses vamos a ver qué pasa", respondía el presentador que pedía al equipo de hemeroteca que guardase las declaraciones de Milá.
"Y se verá con el paso de los días", concluía la presentadora, afirmando que cree en la inocencia de Zapatero.
Una querella con error televisivo y una parrilla alterada
Las reacciones a la imputación del expresidente han sido inmediatas desde esta mañana. En la querella presentada por Manos Limpias se cita la entrevista que Víctor de Aldama concedió en 'Horizonte' a Iker Jiménez a finales de 2025. Sin embargo, el documento situaba al programa en laSexta, en vez de en Cuatro, que es su cadena de emisión.
Por otro lado, la reacción de laSexta a la imputación de Zapatero no se ha hecho esperar y han decidido cancelar a última hora la nueva entrega de 'Cara al show' con Marc Giró, para sustituirlo por una entrega especial de 'El Objetivo' sobre el caso.
*En elaboración.
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