Irene Rosales, exmujer de Kiko Rivera, estalla por el retraso: "Vergüenza"

Mientras Kiko Rivera estaría dispuesto -según el diario 'La Razón'- a pasar por quirófano para someterse a una vasovasostomía para revertir su infertilidad y poder volver a ser padre junto a su novia Lola García cumpliendo así tanto el sueño de la bailaora, Irene Rosales disfruta de su mejor momento con Guillermo.

Inseparables y presumiendo lo enamoradísimos que están, la pareja ha disfrutado de un desayuno romántico antes de que la influencer pusiese rumbo a Madrid para acudir a su cita con 'El tiempo justo' y revelar cómo se ha tomado el revuelo creado después de su perdón público a Isa Pantoja "si no estuvo a la altura" durante su matrimonio con el dj.

Aplaudiendo la entrevista que su excuñada dio hace una semana en '¡De viernes!' confesando que necesita un perdón de su madre sin ocultar lo dolida que está porque tanto la tonadillera como Kiko hayan vuelto a demostrarle que es como si no existiese en sus vidas tras su reconciliación, Irene apuntaba que la peruana "ha sanado por completo porque se ha dado cuenta de cómo es su familia. Una familia desestructurada que no afrontan los problemas y no tienen comunicación".

Unas reveladoras declaraciones sobre las que ahora ha preferido guardar silencio tras despedirse con un cariñoso beso de Guillermo antes de viajar a la capital, reservándose para su aparición en el programa presentado por Joaquín Prat.

Sin embargo, y a pesar de su silencio, muchas veces los gestos dicen más que las palabras e Irene lo ha demostrado al no poder contener una sonrisa y un llamativo aspaviento con la mano cuando Europa Press ha querido saber qué le parece que Kiko quiera volver a ser padre junto a Lola después de dejar claro durante su matrimonio que no tendrían más hijos.

Enfado por el retraso

Irene rosales también ha mostrado el caos vivido en la estación de tren, donde los retrasos y la falta de información parecen haberse convertido en una tónica habitual, tal y como recoge Outdoor. En su mensaje, Irene Rosales subraya la falta de previsión por parte de la compañía ferroviaria al no asignar ni siquiera una vía de salida a pesar de que la hora programada ya había pasado. "Es de vergüenza. Todos los días con el mismo problema... Se supone que sale a las 19:00 horas y aún no hay ni vía. Alucinante", publica muy molesta. "Lo peor es que todos los días es una excusa diferente", se ha quejado.