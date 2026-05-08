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La sorprendente reacción de Belén Esteban tras la inesperada exclusiva de Julia Janeiro en una revista del corazón

La hija de Jesulín de Ubrique y María José Campanario confiesa que se ve siendo una "superestrella"

Belén Esteban.

Belén Esteban. / EUROPA PRESS

Eugenio Viñas

A pesar de que durante años ha defendido su derecho al anonimato y llegó a recurrir a la Justicia para que los medios de comunicación no pudiesen hablar de ella al no ser personaje público como sus padres, Jesulín de Ubrique y María José CampanarioJulia Janeiro ha cambiado de opinión y protagoniza este miércoles su primera portada.

Días después de confirmarse que la hija mayor de los tres que tienen en común el torero y la odontóloga es una de las concursantes del nuevo concurso de Antena 3, 'La caja amarilla', ha concedido una extensa exclusiva a la revista ¡Hola! en la que, a corazón abierto, confiesa que se ve siendo una "superestrella".

Entre sus declaraciones, Julia desvela que es una persona sencilla y muy familiar que adora y admira a partes iguales a sus padres, cuya historia de amor define como "icónica" y lo que a ella le encantaría encontrar en un futuro.

Apasionada de los tatuajes -tiene 30, incluyendo frases de Jesulín y María José, además de un '666' en el pecho, un Cristo redentor en la espalda, o tres dragones en un hombro- la joven relata que sufrió buylling en su infancia y el hecho de haberlo pasado tan mal hizo que se pusiera una coraza para no sufrir.

Un salto sin trampolín a la fama que ha supuesto una sorpresa mayúscula después de su batalla para no ser personaje al que Belén Esteban -cuya hija en común con el de Ubrique, Andrea Janeiro, lleva una vida completamente anónima en Estados Unidos- ha reaccionado sin poder contener una sonrisa.

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Sin embargo, ha preferido guardar silencio y no desvelar qué le parece la portada de Julia y sus declaraciones asegurando que va a ser una superestrella. "Buenos días, hasta luego, adiós" ha expresado como respuesta a las preguntas sobre la hija de Campanario a su salida de casa junto a su marido Miguel Marcos.

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