Se confirma la condena a cárcel a Kiko Matamoros: de salir en prime time a haber ocultado su patrimonio para no "mermar" su "capacidad económica y, por tanto, su modo de vida"

Después de sentarse el pasado 17 de abril en el banquillo de los acusados por un presunto delito de ocultación de bienes para evitar el pago de una deuda de más de un millón de euros a Hacienda, un juicio en el que la Fiscalía solicitaba para Kiko Matamoros una pena de prisión de 5 años, una multa de 33.000 euros, y el pago 636.697 euros en concepto de indemnización a la Agencia Tributaria, y para su exmujer Makoke una condena de 4 años de cárcel, una multa de 30.750 euros, y responsabilidad conjunta en el pago de otros 471.900 euros al fisco, ya conocemos la decisión de la Justicia.

Ha sido este viernes cuando la Audiencia Provincial de Madrid ha hecho pública la sentencia de la expareja, en la que tanto el tertuliano como la madre de su hija Anita Matamoros han sido condenados a 1 año y 9 meses de prisión, así como al pago conjunto de una multa solidaria de 405.000 euros como culpables de un delito de ocultación de su patrimonio a Hacienda.

Después de que Kiko y Makoke reconociesen su culpabilidad durante el juicio y admitiesen los hechos, alcanzando un pacto con el Ministerio Público, ambos han evitado su entrada en prisión ya que la pena impuesta por el juez es inferior a dos años, y ninguno tiene antecedentes penales, a pesar de que la sentencia es rotunda y concluye que el exmatrimonio creó una "estructura" para simular que carecía de ingresos y evitar así los posibles embargos de la Agencia Tributaria.

Tal y como sostiene el auto, Matamoros -con la cooperación necesaria de su pareja- habría ocultado su patrimonio para no "mermar" su "capacidad económica y, por tanto, su modo de vida", para lo que no figuraba como propietario de la vivienda familiar en el municipio madrileño de Pozuelo de Alarcón, a nombre de su entonces mujer, ni como receptor de ingresos por su trabajo en televisión. Además, tampoco presentaba las correspondientes declaraciones de la Renta ni pagaba el IRPF; por lo que además de la multa -que ya ha sido prácticamente pagada por el padre de Laura Matamoros- la Justicia le ha condenado al pago de otras tres multas por un valor de 636.697 euros en total.

Y aunque ambos dan por finalizada esta batalla legal, les queda otra por delante, ya que después de que Makoke acusase a su exmarido de agresión en '¡De viernes!' Kiko ya ha anunciado que emprenderá medidas legales contra la modelo por injurias, difamación y vulnerar su derecho al honor.