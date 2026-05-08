Amazon busca la próxima gran historia: vuelve el Premio Literario Kindle Storyteller

Convertir una historia escrita en casa en un libro capaz de llegar a lectores de todo el mundo ya no parece una posibilidad lejana para miles de autores independientes. En plena expansión de la autopublicación, Amazon ha anunciado la apertura de una nueva edición del Premio Literario Kindle Storyteller, el certamen dirigido a escritores en lengua española que este año alcanza su decimotercera edición.

La iniciativa, impulsada por Amazon, busca reconocer las mejores obras autopublicadas en español y reforzar el apoyo de la compañía tanto a la escritura como a la lectura. El premio está abierto a todos los géneros literarios y permite a los autores dar a conocer sus historias a través de Kindle Direct Publishing, la herramienta gratuita de autopublicación de Amazon.

El ganador del certamen recibirá un premio de 10.000 euros y tendrá además la posibilidad de firmar un acuerdo con Audible para producir su obra en formato audiolibro. Según explica la compañía, el objetivo es seguir impulsando el talento de autores independientes, tanto emergentes como consolidados.

Trece años descubriendo nuevas voces

Desde su lanzamiento en 2014, el Premio Literario Kindle Storyteller ha reunido miles de títulos procedentes de más de 60 países. A lo largo de estos años, el certamen se ha convertido en un escaparate para escritores autopublicados y en una plataforma desde la que han surgido nuevas carreras literarias.

En la edición de 2025, el asturiano Alberto Meneses se alzó con el galardón gracias a ‘El ocaso de la verdad’, una novela policiaca marcada por el misterio, la tensión y los giros inesperados.

“Estamos muy contentos de celebrar una nueva edición del Premio Literario Kindle Storyteller. En estos trece años, el certamen se ha convertido en un punto de encuentro para escritores de todo el mundo que comparten una misma pasión: contar historias”, afirma Andrea Pasino, responsable de Amazon KDP para España.

La autopublicación sigue creciendo en España

El plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el 31 de agosto de 2026 y podrán participar autores mayores de 18 años que publiquen obras inéditas en español a través de Kindle Direct Publishing. Además, todas las obras deberán estar inscritas en Kindle Direct Publishing Select.

Según el estudio ‘Hábitos de Lectura, Escritura y Consumo de Nuevos Formatos Digitales en España’, elaborado por Ipsos para Amazon en 2025, casi la mitad de los españoles escribe de forma habitual y un 61 % considera que las herramientas de autopublicación han democratizado el acceso a la publicación.

Amazon destaca que plataformas como Kindle Direct Publishing han permitido a miles de escritores gestionar sus obras de forma independiente y conectar directamente con lectores de distintos países, manteniendo el control sobre sus contenidos e ingresos.