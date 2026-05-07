¿Quiénes son David y Alba, la nueva pareja de ‘La isla de las tentaciones 10’?

‘La isla de las tentaciones 10’ ya tiene nueva pareja. David y Alba han entrado en las villas para ocupar el lugar de Ainhoa y Álex, que pusieron fin a su experiencia tras una hoguera de confrontación marcada por las dudas, las lágrimas y la decisión de marcharse juntos. Su llegada abre una nueva etapa en el reality de Telecinco, con una relación que llega a República Dominicana cargada de cuentas pendientes.

David y Alba llevan un año y medio juntos y han decidido poner a prueba su historia para comprobar si realmente pueden confiar el uno en el otro. Su relación comenzó de una forma complicada, ya que él tenía novia cuando empezaron a conocerse y Alba lo descubrió poco después. Aquello provocó una ruptura entre ambos y, durante ese parón, ella se lio con uno de los mejores amigos de David.

Aunque más tarde retomaron la relación, ese episodio sigue muy presente entre ellos. Alba reconoció que aquella historia continúa siendo motivo de reproches: “Ahora me lo echa siempre en cara”, aseguró antes de iniciar la experiencia. La pareja aterriza así en ‘La isla de las tentaciones’ con el objetivo de aclarar si sus problemas pertenecen al pasado o si todavía pueden romper su vínculo.

Nada más llegar, ambos fijaron sus límites para activar la luz de la tentación. Alba dejó claro que no le gustaría ver a David en el jacuzzi, ni toleraría que una soltera entrara en su habitación o que él hablara mal de ella. “Juegos sí, hemos venido a eso, pero hasta cierto límite”, explicó antes de elegir a Cristian para su primera cita en Villa Montaña.

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David también marcó sus propias normas para Alba. El concursante señaló que no aceptaría que ella se acostara con nadie ni que hablara mal de él. Además, puso una condición concreta si su pareja entra en el jacuzzi con algún soltero: quiere poder verle las manos en todo momento. En su primer paso por la villa, David eligió a Fátima para tener su primera cita.