'MasterChef Celebrity Legends' confirma su lista definitiva de concursantes: Marina Rivers y Bustamante completan el casting

'MasterChef Celebrity' ya prepara su versión 'Legends' con la que celebrará su décimo aniversario. Esta edición especial contará con 15 famosos que ya fueron concursantes del programa, haciendo posible un nuevo grupo de famosos al juntar a celebrities de distintas temporadas. Tras confirmar a los primeros cuatro concursantes, el talent show de TVE ha ampliado la lista de nombres con una pesca directa desde 'Tu cara me suena'.

Por lo tanto, a los ya anunciados Santiago Segura, Anabel Alonso, Juanjo Ballesta y El Cordobés, se suman ahora María Escoté, Bibiana Fernández, Pocholo y el actual juez de 'Tu cara me suena', Florentino Fernández.

Santiago Segura

Después del éxito de 'Torrente Presidente' y las posteriores polémicas que ha protagonizado la promoción de la cinta, Santiago Segura decide volver a las cocinas de 'MasterChef', donde fue concrusante de la tercera edición. El actor firmó una gran temporada y a pesar de quedarse cerca de la final, fue eliminado dos programas antes.

Santiago Segura / RTVE

Pocholo Martínez-Bordiú

Participó en la novena edición del talent show y a pesar de siempre ser polémico, Pocholo sorprendió al conseguir llegar hasta la semifinal. Finalmente, el aristócrata no pudo clasificarse para la final, que acabaríamos ganando Inés Hernand.

Pocholo / RTVE

Anabel Alonso

La humorista y actriz fue una de las protagonistas de la segunda temporada de 'MasterChef Celebirty'. Su gran sentido del humor y su habilidad frente a las cámaras le sirvieron para convertirse en imagen del programa al protagonizar junto a Bibiana Fernández, 'Las retales', un derivado donde se comentaba el programa.

Anabel Alonso / RTVE

Bibiana Fernández

Compañera de Anabel Alonso, Fernández también estuvo en las cocinas de TVE en la segunda temporada con famosos del concurso. Sin embargo, la actriz y cantante, a diferencia de Alonso, se marcó antes al ser la séptima expulsada de su edición.

Bibiana Fernández / RTVE

El Cordobés

Torero de profesión, Manuel Díaz 'El Cordobés' fue uno de los primeros famosos en decir sí a 'MasterChef Celebrity'. Sin embargo, su paso por el concurso no fue muy brillante y acabó siendo el cuarto expulsado de la primera temporada. Ahora, podría redimirse en esta nueva versión.

El Cordobés / RTVE

María Escoté

La diseñadora, habitual del jurado de 'Maestros de la Costura', se atrevió a cambiar las agujas por los fogones en la séptima edición del concurso. Metódico y habilidosa, Escoté demostró su buen hacer y consiguió un gran tercer puesto en la final más polémica del programa, que trajo consigo una gran polémica con Patricia Conde.

María Escoté / RTVE

Florentino Fernández

Florentino Fernández es el fichaje más sorprendente quizás porque actualmente el humorista es juez de 'Tu cara me suena'. El televisivo fue concursante en la quinta edición y dejó a todos con la boca abierta al llegar hasta el duelo final de la última gala, que acabó perdiendo contra Raquel Meroño.

Florentino Fernández / RTVE

Juanjo Ballesta

El actor, al igual que Flo, también pasó por el programa en la quinta temporada de la versión celebrity del reality. Sin embargo, su desempeño no fue tan brillante, convirtiéndose en el octavo expulsado, muy lejos de la final.

Juanjo Ballesta / RTVE

Marina Rivers

Icono de la Generación Z con millones de seguidores, consolidó su salto a la televisión nacional tras su brillante paso por MasterChef Celebrity 9. En los fogones de TVE, la influencer se alejó de su imagen digital para mostrar una faceta disciplinada, competitiva y con gran capacidad de superación. Su evolución culinaria y su frescura ante las cámaras la convirtieron en una de las grandes sorpresas del talent, demostrando que su carisma traspasa las redes sociales y funciona con éxito en el horario estelar.

Marina Rivers / RTVE

Ruth Lorenzo

Ruth Lorenzo, referente indiscutible de nuestra música y actual investigadora de 'Mask Singer', ya demostró su garra en los fogones de MasterChef Celebrity 7. La artista murciana, conocida por su fuerza vocal en Eurovisión 2014, fue una de las aspirantes más apasionadas y perfeccionistas de su edición. Su paso por el concurso estuvo marcado por su entrega absoluta y su competitividad, dejando claro que aplica la misma disciplina y talento tanto en el escenario como en la cocina profesional.

Ruth Lorenzo / RTVE

Mala Rodríguez

Mala Rodríguez, leyenda del rap español y ganadora de dos Latin Grammy, mostró su faceta más auténtica y carismática como concursante de MasterChef Celebrity 9, coincidiendo precisamente con Marina Rivers. Durante su paso por el programa, la artista jerezana cautivó al jurado y a la audiencia con su estilo único, su espontaneidad y una evolución culinaria cargada de personalidad. Su participación dejó claro que, más allá de su imponente presencia en los escenarios, posee una cercanía y un tesón que la convirtieron en una de las figuras más queridas de su edición.

Mala Rodríguez / RTVE

Juan Betancourt

Juan Betancourt, el reconocido modelo cubano, aportó la dosis de elegancia y esfuerzo a las cocinas de MasterChef Celebrity 2. En aquella edición, Betancourt sorprendió al público al demostrar que su físico no era su única arma, revelándose como un aspirante muy trabajador y disciplinado. Su paso por el concurso estuvo marcado por su buena sintonía con el resto de compañeros y una notable evolución culinaria que lo llevó a quedarse a las puertas de la gran final, confirmando su versatilidad frente a las cámaras.

Juan Betancourt / RTVE

David Bustamante

David Bustamante, uno de los artistas más queridos del país, alcanzó la gran final de MasterChef Celebrity 6 en una edición que lo consagró como un auténtico "cocinillas". El cantante cántabro emocionó a la audiencia con su entrega, su competitividad y, sobre todo, con su gran sensibilidad en el cocinado. Su paso por el programa fue una montaña rusa de esfuerzo y superación, donde demostró que la disciplina adquirida en sus dos décadas de carrera musical era el ingrediente perfecto para elaborar platos de alta cocina que le valieron el reconocimiento del jurado.

David Bustamante / RTVE

Paz Vega

Paz Vega, estrella internacional y ganadora del Goya, fue la gran protagonista de MasterChef Celebrity 3, donde demostró una disciplina y una elegancia dignas de Hollywood. La actriz sevillana se reveló como una aspirante metódica y muy competitiva, alcanzando un nivel técnico que asombró tanto al jurado como a la audiencia. Su paso por el programa culminó en una histórica final contra Ona Carbonell, donde se proclamó subcampeona tras presentar un menú de alta cocina que homenajeaba sus raíces andaluzas con gran sofisticación. Su participación es recordada como una de las de mayor nivel de la historia del formato.

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Paz Vega / RTVE

Edu Soto

Edu Soto, uno de los humoristas y actores más polivalentes de España, dejó una huella imborrable en la segunda edición de MasterChef Celebrity (2017). El catalán sorprendió al público al mostrar una faceta mucho más serena y creativa, alejándose de sus histriónicos personajes para revelar a un cocinero con gran sensibilidad. Su paso por el concurso estuvo lleno de ingenio y platos con mucha personalidad, lo que le permitió llegar hasta la gran final junto a Saúl Craviotto. Se proclamó segundo finalista en una de las ediciones más queridas, demostrando que su talento va mucho más allá de la comedia.