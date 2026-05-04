La historia real de 267 días de cautiverio llega a Movistar Plus+

su liberación, la tensión vivida por las familias, la lucha de los rehenes por sobrevivir y las maniobras de los servicios secretos para localizarlos. Todo ello atravesado por un dilema moral que marcó a todos los implicados durante los 267 días de cautiverio.

Fran Araújo, productor ejecutivo de Movistar Plus+, explica: "Esta serie es un proyecto deseado desde hace mucho tiempo. En el centro de 'Todo lo necesario' hay un dilema moral que nos atrajo desde el inicio y un retrato complejo de todos los protagonistas implicados muy difícil de conseguir. Al frente tenemos a un director como Marcel Barrena, que destaca por su humanidad al retratar a los personajes y su capacidad para llegar al público con historias de calado, y a Beto Marini con el que trabajamos desde hace mucho tiempo por su talento. Si a eso sumamos una productora que cuida la calidad de todo lo que hace y un casting así de increíble, todo augura a que en unos meses podremos estrenar una gran serie".

Un thriller sin respuestas claras

Los creadores también definen el enfoque de la serie: "Desde el guion, la intención es construir un thriller donde no hay respuestas limpias. Cada personaje defiende una verdad parcial. Las familias quieren salvar a los suyos. Los gobiernos intentan evitar un precedente. Los negociadores saben que una palabra equivocada puede matar. Los secuestrados se mueven entre la necesidad, el negocio y la supervivencia. Los captores no son solo una amenaza abstracta, sino parte de un ecosistema político, religioso, económico y criminal mucho más complejo".

La producción de ‘Todo lo necesario’, según detalla Movistar Plus+, se está rodando en África, concretamente en Saint Louis (Senegal), y también en España, en Barcelona y Murcia, con la colaboración de la Murcia Film Commission.