Karla Sofía Gascón cuestiona en ‘Al cielo con ella’ el doble rasero entre artistas y deportistas: ¿debería España abandonar el Mundial de Fútbol tras el adiós a Eurovisión?

Karla Sofía Gascón visitó este martes ‘Al cielo con ella’ para hablar con Henar Álvarez sobre la fama, sus consecuencias y la presión pública que ha vivido en los últimos meses. La actriz, que alcanzó una gran proyección internacional por ‘Emilia Pérez’, abordó también la polémica por sus antiguos mensajes en redes y aseguró que no se disculpó porque “no hizo nada para hacer daño a los demás”.

La intérprete sí matizó que asumiría responsabilidades por sus formas en determinados momentos: “Si yo pido perdón alguna vez, será porque mi forma de decir las cosas a veces es agresiva y puede parecer que es maligna”. A partir de ahí, Gascón denunció: “No hay correlación entre lo que se nos exige a los artistas y lo que se les exige a otras personas que están en los medios de comunicación”.

La actriz puso el foco en lo que considera un trato desigual respecto al mundo del deporte: “No sé por qué se nos exige que sepamos de todo, que tengamos que tener una respuesta exacta y perfecta para todas las cosas que nos preguntan. No veo una coherencia. Hay un agravio comparativo con respecto a los deportistas”.

En ese contexto, Gascón lanzó una reflexión sobre la presencia de las personas trans en competiciones deportivas. “No sé si la Federación de Atletismo Española se debería retirar de las olimpiadas, dado que España es un país en el que las mujeres trans tienen los mismos derechos que otra mujer”, planteó, al considerar que en los Juegos Olímpicos “hay una discriminación”.

Después amplió la comparación a otros ámbitos y se preguntó si la Selección Española debería retirarse del Mundial de fútbol, aludiendo al debate abierto en torno a Eurovisión: "Yo no quiero que se retire nadie, pero a lo mejor deberían… Es una pregunta que me hago. Es que hay unos agravios comparativos muy grandes".

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Henar Álvarez recogió el argumento de su invitada y admitió que existe una diferencia de exigencia entre unos personajes públicos y otros. “Es verdad que para Eurovisión lo tenemos muy claro, pero para otras parece que no tanto y debería ser igual”, dijo la presentadora. Gascón cerró su intervención defendiendo que no todas las personas deben tener una opinión formada sobre cualquier tema: “Yo me considero una ignorante. No sabemos de todo y, al final, es una opinión sesgada. No tenemos una información real y, aunque la tuviésemos, no somos quienes para ofrecer nuestro punto de vista constantemente”.