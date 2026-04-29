Iván Redondo, exjefe del Gabinete de Pedro Sánchez, revela en ‘Espejo Público’ el motivo por el que dejó el Gobierno: "Fue un shock"

Iván Redondo ha contado por primera vez el motivo personal que marcó su salida del Gobierno en 2021. El analista político visitó este martes 28 de abril ‘Espejo Público’ para presentar su libro ‘El manual’ y, durante la entrevista con Susanna Griso, reveló que abandonó Moncloa después de ser diagnosticado de una comunicación interauricular, una cardiopatía por la que tuvo que ser operado.

El que fuera jefe de Gabinete de Pedro Sánchez explicó que la intervención tuvo lugar el 17 de diciembre de 2020 y que, además de su familia, la única persona del Gobierno que conocía su situación era el propio presidente. “Me operaron del corazón”, afirmó Redondo, que defendió la discreción con la que se gestionó entonces su salida y subrayó que Sánchez nunca hizo público aquel episodio.

Redondo relató que el diagnóstico llegó tras un chequeo médico en La Moncloa. Según explicó, los médicos detectaron una CIA, que él definió en la entrevista como “un agujero grande en el corazón”. Tenía 39 años y aseguró que aquello fue “un shock”. “Cuando te sucede esto, te cambia la vida. Tienes otras prioridades”, dijo en el programa de Antena 3.

El exasesor también vinculó aquel problema de salud con su decisión de no asumir otras responsabilidades políticas. Durante la conversación, aseguró que pudo haber sido ministro, pero que no era el momento. “Hay que saber ganar, perder y parar”, resumió al explicar cómo vivió sus últimos meses en Moncloa, en los que compatibilizó sus funciones con pruebas médicas, tratamiento y el proceso previo a la operación.

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Redondo quiso dejar claro que actualmente se encuentra recuperado. La operación fue satisfactoria y, según contó en ‘Espejo Público’, hoy está “sano y fuerte”. Su testimonio llega casi cinco años después de su salida del núcleo duro de Pedro Sánchez, una marcha que en su momento alimentó numerosas interpretaciones políticas y sobre la que ahora ha ofrecido una explicación personal.