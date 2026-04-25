Marta Sanahuja da el salto definitivo tras ‘MasterChef’ con ‘El Método Delicious’

Desde RTVE llega una nueva propuesta que une cocina, divulgación y estilo de vida. Marta Sanahuja, conocida como @DeliciousMartha y reciente incorporación como jueza en ‘MasterChef’, presenta ‘El Método Delicious’, un formato en el que abre su manera de entender la gastronomía a través de su propia experiencia personal.

El programa, producido junto a Shine Iberia, se emite cada martes en RTVE Play y en el canal EN PLAY, además de los miércoles en YouTube. En cada entrega, la creadora revisita recetas que han marcado su trayectoria y las transforma en versiones más sencillas, saludables y accesibles para todos los públicos.

Un método nacido de una historia personal

El punto de partida del programa está en una vivencia personal. Marta Sanahuja relata cómo unas galletas de mantequilla fueron clave en una etapa complicada de su vida y marcaron el inicio de su relación con la cocina.

A partir de esa experiencia, el formato se articula en tres ideas: probar, crear y acercar. Cada episodio muestra cómo analiza recetas, las reinterpreta y las adapta sin perder su esencia original.

En cada entrega, Marta comparte sus “delicious tips”, con los que enseña a sustituir ingredientes, aprovechar mejor los alimentos y simplificar procesos. La propuesta busca demostrar que cocinar puede ser fácil, económico y práctico sin renunciar al sabor.

Cinco millones de seguidores

Con más de cinco millones de seguidores en redes sociales, Marta Sanahuja se ha consolidado como una de las figuras más influyentes de la gastronomía digital en España. Su trayectoria comenzó tras estudiar Publicidad y Relaciones Públicas en Barcelona, cuando decidió unir su formación con su pasión por la cocina.

El blog Delicious Martha fue el inicio de un proyecto que creció rápidamente y que le valió reconocimientos como el Premio Bloguera de Oro del Canal Cocina.

Con ‘El Método Delicious’, RTVE amplía su apuesta por contenidos gastronómicos que combinan entretenimiento y divulgación. El programa se integra además en el universo de ‘MasterChef’, reforzando la presencia de la cocina dentro de la cadena pública.

Una propuesta que acerca la gastronomía a la vida cotidiana y la convierte en algo más accesible para todos los públicos.