La historia real de ‘La Chaparra’: abusos, secta y un juicio que sigue sin ser firme

La serie documental ‘La Chaparra (Yo nací en una secta)’, que se estrena el 30 de abril en Movistar Plus+, aborda una historia real que salió a la luz en 2022 tras un amplio operativo policial. El caso cobró especial relevancia a finales de 2025, cuando la Audiencia Provincial de Castellón celebró un macrojuicio contra seis personas acusadas de asociación ilícita y de nueve delitos continuados de abuso sexual a menores de entre 12 y 17 años.

Hace unas semanas, cinco de los procesados, vinculados a la comunidad seudorreligiosa La Chaparra, fueron condenados a penas de entre tres años y medio y siete años de prisión. Todos han recurrido la sentencia, que no es firme, por lo que deben ser considerados inocentes hasta que exista una resolución definitiva.

Tres generaciones marcadas por una secta

En este contexto, ‘La Chaparra’, según explican desde Movistar Plus+, sitúa el foco en las víctimas: tres generaciones de una misma familia que narran en primera persona su experiencia dentro de la secta liderada por Antonio Garrigós Lucas, conocido como el “Tío Toni”.

El relato recorre un proceso marcado por la culpa, la inocencia, la fascinación y el engaño, hasta la toma de conciencia de la violencia y las humillaciones sufridas durante años.

La serie reconstruye una historia que comienza en 1998, cuando varias familias se trasladan a una masía en el interior de Castellón con la intención de construir una vida alternativa guiados por este supuesto líder espiritual. Allí nace La Chaparra, donde Garrigós es considerado un “ser de luz” con capacidad para curar y proteger, y al que sus seguidores debían lealtad absoluta.

Investigación, testimonios y reconstrucción

La serie se apoya en testimonios directos de las víctimas, material de archivo, entrevistas con expertos y recreaciones para reconstruir el ascenso y la caída del líder.

La directora Elena Molina explica que el proyecto aborda la necesidad humana de pertenencia y cómo esta puede llevar a creer ciegamente en alguien. Por su parte, la creadora y productora ejecutiva Marias Recarte señala que la investigación comenzó años antes, tras el trabajo en ‘El Palmar de Troya’, y que el proceso ha implicado cuatro años de conversaciones con víctimas y expertos.

El documental adopta una estructura de thriller psicológico en tiempo presente, centrado en el impacto del fanatismo, el aislamiento, la sumisión, las mentiras y los abusos durante tres décadas.

Un caso que terminó en los tribunales

La historia, apuntan en la plataforma, da un giro en 2022, cuando una redada policial desarticula la secta y detiene a su líder, conocido como “Tío Toni”, que posteriormente fue hallado muerto en prisión meses después y años antes del juicio.

La serie reconstruye así un caso que combina testimonios personales, investigación policial y proceso judicial, y que pone el foco en las consecuencias de tres décadas bajo el control de una organización sectaria.