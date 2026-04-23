‘Gran Hermano’ cumple 26 años: así ha cambiado la vida de sus concursantes más icónicos

A punto de cumplirse el 26º aniversario del estreno de la primera edición de ‘Gran Hermano’, Ana Milán cierra la temporada de ‘Ex. La vida después’ con un episodio especial dedicado al mundo de los realities.

El programa se traslada a uno de los escenarios más emblemáticos de la televisión: la antigua casa de ‘Gran Hermano’ en Guadalix de la Sierra. Entre sus estancias abandonadas, espejos y cámaras, la presentadora reflexiona sobre el impacto de la exposición mediática en la vida de los concursantes que pasaron por estos formatos.

De ‘La Isla de las Tentaciones’ a ‘Gran Hermano’: el choque con la fama

El primer invitado es José Carlos Montoya, conocido por su participación en ‘La Isla de las Tentaciones’, donde se convirtió en un fenómeno viral internacional.

Durante la conversación, Montoya comparte su experiencia tras la exposición pública y prioriza su salud mental frente a la fama. Al final del encuentro, se produce un momento simbólico: su conversación con Jorge Berrocal, concursante de la primera edición de ‘Gran Hermano’.

Berrocal, actualmente trabajador en el aeropuerto de Málaga, reflexiona sobre su paso por el reality y advierte sobre los efectos de la popularidad instantánea. En su intervención recuerda también el contraste entre su vida actual y el momento en el que llegó a cobrar grandes cifras por apariciones televisivas tras su paso por el programa.

Tres ganadores, una misma reflexión sobre la fama

La entrega continúa con un encuentro entre tres ganadores de grandes formatos televisivos: Carlos Maldonado, ganador de ‘MasterChef’, Susana Bicho, ganadora de ‘Gran Hermano’, y Naiara, ganadora de ‘Operación Triunfo’.

Según Mediaset, los tres comparten sus reflexiones sobre la presión de la competición, la convivencia bajo cámaras, la exposición de la vida privada y las dificultades del regreso a la rutina tras la experiencia televisiva.

El episodio especial de ‘Ex. La vida después’ pone el foco en cómo la televisión ha transformado la vida de sus protagonistas desde el nacimiento de ‘Gran Hermano’, convertido en referencia del género de realities en España y punto de partida de muchos de sus concursantes más conocidos.