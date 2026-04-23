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Fallece Darrell Sheets, famoso por el programa '¿Quién da más?', a los 67 años

El rostro más reconocible de 'Storage Wars', conocido como 'The Gambler', ha muerto en Arizona, según han confirmado las autoridades estadounidenses.

Darrell Sheets

Darrell Sheets / A&E

Carlos Merenciano

Madrid

Darrell Sheets, uno de los protagonistas más populares de 'Storage Wars', formato conocido en España como '¿Quién da más?', ha fallecido a los 67 años. La noticia se conoció este miércoles después de que la policía de Lake Havasu City, en Arizona, confirmara que fue hallado muerto en su domicilio y que la investigación sigue abierta. Las autoridades han señalado que la investigación sigue en marcha y han indicado que la muerte apunta a una herida de bala aparentemente autoinfligida, aunque será la investigación forense la que determine las conclusiones definitivas.

Sheets fue uno de los grandes rostros de la primera etapa del exitoso reality de A&E, donde participó durante 15 temporadas. Su estilo agresivo en las pujas y su facilidad para arriesgar lo convirtieron en uno de los personajes más recordados del programa, hasta el punto de ganarse el apodo de ‘The Gambler’ ('El jugador').

A lo largo de su paso por el formato, Sheets protagonizó algunos de los hallazgos más comentados de 'Storage Wars', entre ellos taquillas con objetos de gran valor histórico y coleccionista. Su presencia, además, estuvo muy ligada a la de su hijo Brandon, con quien compartió buena parte de su recorrido en televisión.

En los últimos años, Darrell Sheets se había apartado del foco televisivo. En 2019 hizo público que había sufrido problemas graves de salud, entre ellos insuficiencia cardiaca, y después acabó instalándose en Arizona, donde abrió un negocio de antigüedades.

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Tras conocerse su muerte, el canal A&E expresó su pesar y varios excompañeros del programa le dedicaron mensajes de despedida. La cadena lo definió como un miembro muy querido de la familia de 'Storage Wars', mientras que otros rostros vinculados al formato han recordado el impacto que tuvo en una de las marcas más reconocibles de la telerrealidad estadounidense.

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