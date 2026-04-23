Celeste’ vuelve a Movistar Plus+: la inspectora más temida de Hacienda regresa con un nuevo objetivo

Tal y como ha informado Movistar Plus+, ya ha comenzado el rodaje de la segunda temporada de ‘Celeste’, serie original creada por Diego San José y protagonizada por Carmen Machi, en coproducción con 100 Balas.

La ficción se consolidó en su primera entrega como una de las series más destacadas del panorama audiovisual nacional e internacional, con reconocimientos como el Premio Ondas, el Premio Feroz a la mejor serie de comedia, el premio a mejor serie en la sección Panorama de Series Mania, el galardón a mejor comedia en el Italian Global Series Festival y en el Festival Internacional de Cine de Almería (FICAL), además de múltiples nominaciones.

En esta nueva temporada, Diego San José firma el guion junto a Oriol Puig, Fernando Delgado-Hierro y Daniel Castro, todos ellos vinculados a la primera entrega o a proyectos como ‘Yakarta’.

Desde Movistar Plus+ se destaca también la continuidad en la dirección, con Elena Trapé al frente de los seis nuevos episodios de media hora, repitiendo colaboración con San José tras su trabajo en ‘Celeste’ y en ‘Yakarta’.

La nueva misión de Sara Santano

En palabras de Diego San José, la serie mantiene su objetivo de retratar la realidad española a través de sus funcionarios, esta vez incorporando el mundo del fútbol profesional como nuevo escenario.

El creador explica que la nueva temporada enfrenta dos universos: el de los inspectores de Hacienda y el de los ídolos deportivos, con especial atención a la figura del futbolista como símbolo de admiración social.

En este contexto, Carmen Machi vuelve a interpretar a la inspectora Sara Santano, un personaje que ha acumulado numerosos reconocimientos a lo largo de su carrera, incluyendo premios nacionales e internacionales, además de un amplio palmarés como actriz.

Movistar Plus+ señala que el inicio del rodaje coincide con la expansión internacional de ‘Celeste’, que recientemente se ha estrenado en Francia a través del canal Arte y en Argentina mediante la plataforma Flow, con una acogida destacada en ambos mercados.