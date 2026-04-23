El caso Marta del Castillo llega a Netflix en formato miniserie: así será ‘En el nombre de Marta’

Netflix ha desvelado la primera imagen de ‘En el nombre de Marta’, la nueva miniserie que adapta a ficción el caso de Marta del Castillo, ocurrido en 2009 y que tuvo un enorme impacto social en España.

La producción, a cargo de Bambú Producciones en colaboración con La Claqueta PC y con el apoyo de la familia de Marta del Castillo, ha comenzado su rodaje en Sevilla. La serie está protagonizada por Blanca Portillo, Vicente Romero, Verónica Sánchez, María León, Paco Tous y Hugo Welzel.

El caso que marcó a una generación

El 24 de enero de 2009, Marta del Castillo, una joven sevillana de 17 años, desapareció tras salir de casa para encontrarse con Miguel Carcaño. Lo que en un inicio parecía una salida más, se convirtió rápidamente en una tragedia nacional.

El caso estuvo marcado por versiones contradictorias, confesiones que cambiaban, un cuerpo que nunca apareció y un proceso judicial que, pese a las condenas, no logró dar respuesta definitiva a la familia.

‘En el nombre de Marta’ es una miniserie de ficción de seis episodios creada y escrita por Ramón Campos, Gema R. Neira, Salvador S. Molina, Curro Serrano y David Orea Arribas, y dirigida por Carlos Sedes, Laura Alvea y José Ortuño.

La serie narra los hechos reales del caso y el impacto que tuvo en quienes participaron en la búsqueda de la verdad, con especial atención a la lucha de la familia por mantener vivo el caso y exigir justicia.

Así se reconstruye la historia

La producción, explican en Netflix, reconstruye de forma detallada lo ocurrido desde la desaparición: las primeras investigaciones, los cambios de versión de Miguel Carcaño y sus cómplices, el juicio mediático, la búsqueda del cuerpo y la presión social que rodeó el caso.

También aborda el papel de los medios de comunicación y cómo el caso convirtió el nombre de Marta en un símbolo social.

La serie está producida por Bambú Producciones, compañía liderada por Ramón Campos, conocida por títulos como ‘Gran hotel’, ‘Velvet’, ‘Fariña’, ‘Las chicas del cable’ y ‘El caso Asunta’, además de documentales como ‘El caso Alcàsser’, ‘El caso Asunta’ y ‘Cómo cazar a un monstruo’.