Nuevo rodaje
Mario Casas rueda en Barcelona 'A puño descubierto', su segunda película como director, que protagonizará junto a su hermano Óscar
El actor ya ha arrancado el rodaje de su nuevo largometraje, un drama sobre dos hermanos atrapados en el mundo de las peleas clandestinas que llegará a los cines en 2027.
Carlos Merenciano
Mario Casas ya ha puesto en marcha su nueva aventura detrás de las cámaras. El actor ha iniciado en Barcelona el rodaje de 'A puño descubierto', la que será su segunda película como director y un proyecto en el que, además, volverá a implicarse también como protagonista. Lo hará acompañado por su hermano Óscar Casas, con quien compartirá el peso central de una historia marcada por la violencia, la fraternidad y la dificultad de escapar de un entorno hostil.
La película se rueda desde el 17 de abril en la capital catalana y continuará durante seis semanas y media por distintas localizaciones barcelonesas y también en Gran Canaria. De este modo, Mario Casas sigue consolidando su faceta como cineasta con un largometraje que mantiene un tono dramático y físico, muy apoyado en la relación entre los dos personajes principales.
'A puño descubierto' seguirá a Luis, un hombre que sobrevive dentro del circuito de peleas clandestinas junto a su hermano Daniel. Entre ambos existe un vínculo intenso, pero también lleno de grietas: mientras uno intenta salir de ese mundo, el otro permanece atrapado en él. La película se presenta así como un relato sobre la lealtad, el sacrificio y el peso de un destino heredado que no siempre resulta fácil romper.
Junto a Mario y Óscar Casas, el reparto incorpora a Tania Noriega, Migdalia H. y Javier Oliveras, entre otros intérpretes. El guion está firmado por Eduard Sola junto al propio Mario Casas, en una colaboración que da forma a esta historia de dos hermanos empujados al límite.
Detrás de la cámara, el proyecto cuenta además con un equipo técnico muy definido: Edu Canet se encarga de la dirección de fotografía, Núria Guardia firma la dirección artística, Javier Frutos asume el montaje y Alba S. Torremocha compone la música. La producción corre a cargo de Nostromo Pictures y A puño descubierto AIE, con la participación de Movistar Plus+ y financiación del ICAA.
La película llegará exclusivamente a salas de cine en 2027 con distribución de Warner Bros. Pictures Spain. Con este nuevo trabajo, Mario Casas da continuidad a su carrera como director y lo hace con una historia de tono duro y emocional, sostenida por el vínculo entre dos hermanos que intentan sobrevivir, cada uno a su manera, dentro del mismo infierno.
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