La “criminal de la tarta de queso”: el caso real que parece una serie y vuelve a ser contado en ‘NY Killers’

La serie documental ‘NY Killers’, disponible en abierto en Mediaset Infinity, vuelve a abordar el caso de Viktoria Nasyrova, conocida como la “criminal de la tarta de queso”.

En este episodio, la criminóloga y periodista Mamen Sala repasa los detalles de una investigación que mezcla envenenamiento, robos e intentos de suplantación de identidad.

En Mediaset explican que todo comienza el 29 de agosto de 2016 con el ingreso hospitalario de Olga Tsvyk en Nueva York, hallada inconsciente en su apartamento rodeada de pastillas.

En un primer momento se pensó en un intento de suicidio, pero ella lo negó. Explicó que había recibido la visita de una clienta, Viktoria Nasyrova, quien le llevó una tarta de queso como regalo.

Tras ingerirla, comenzó a encontrarse mal, con mareos, vómitos y pérdida de conciencia. Posteriormente, descubrió la desaparición de objetos personales como dinero, joyas y documentación.

El análisis de los restos del postre, según Mediaset, detectó fenazepam, un sedante potente, lo que descartó la hipótesis inicial del suicidio y abrió la investigación por posible intento de asesinato.

Más víctimas y un patrón repetido

Durante la investigación, Olga conoció otro caso similar: el de Rubén Borukhov. Tal y como se relata en ‘NY Killers’, este hombre había quedado con una mujer tras conocerla por una aplicación.

Después de la cita, perdió el conocimiento y al despertar descubrió el robo de dinero y una tarjeta bancaria, que fue utilizada para compras superiores a 2000 dólares. La descripción de la mujer coincidía con la de Nasyrova.

Según la reconstrucción del documental, el nombre de Nasyrova también aparece vinculado al asesinato de Alla Alekseenko en Rusia, cuyo cuerpo fue hallado en una zona boscosa.

Su hija, Nadia Foro, inició una investigación tras detectar que la última llamada del teléfono de su madre correspondía a Nasyrova y tras comprobar la desaparición de objetos de valor en el domicilio.

Detención y juicio en Nueva York

Desde Mediaset explican que la investigación llevó a la localización de Viktoria Nasyrova en Nueva York, donde fue detenida. En su vivienda se encontraron objetos robados, incluidos documentos de Olga Tsvyk.

Los investigadores destacaron además el parecido físico entre ambas mujeres, lo que abrió la hipótesis de una posible suplantación de identidad.

El caso, conocido como el de la “tarta de queso”, llegó a los tribunales. En 2023, el jurado la declaró culpable de intento de asesinato, agresión y hurto en relación con el caso de Olga Tsvyk.

Un caso que sigue abierto

La historia de Viktoria Nasyrova no está cerrada, apuntan en Mediaset, ya que siguen abiertas otras líneas de investigación relacionadas con posibles delitos anteriores.

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‘NY Killers’ vuelve así a repasar un caso real que combina crimen, engaño y una historia que comenzó con una simple tarta de queso.