Invitados '¡De viernes!' hoy: entrevista a Ylenia Padilla en plató y un nuevo palo para la familia Pantoja

‘¡De Viernes!’ prepara una de sus noches más potentes de las últimas semanas con dos frentes muy claros. Por un lado, el regreso televisivo de Ylenia Padilla a un plató tras casi seis años alejada del foco. Por otro, la respuesta de Jessica Bueno a Kiko Rivera después de las declaraciones que él ha ido dejando sobre ella en sus últimas apariciones públicas.

La gran baza del programa será la entrevista a Ylenia, que volverá a sentarse ante las cámaras para explicar qué la llevó a desaparecer de la televisión y cómo ha sido su vida durante todo este tiempo, y esta vez lo hará en directo ante los colaboradores del formato. El espacio promete un repaso completo a su trayectoria, desde sus inicios y sus mejores años mediáticos hasta la etapa en la que su presencia fue apagándose de la pequeña pantalla.

En paralelo, Jessica Bueno acudirá también al plató para contestar a Kiko Rivera y revisar con detalle la relación que mantienen hoy. La modelo recordará los episodios más complicados de su historia con el hijo de Isabel Pantoja y pondrá el foco en el papel que él ocupa actualmente en la vida del hijo que tienen en común. De hecho, el programa avanza una frase muy clara de Jessica: “En estos meses he visto cosas que no me han gustado nada, para mí era un alivio que me ayudara con mi hijo y, desde hace meses, eso se acabó”.

Esa intervención abre varias preguntas que el programa intentará resolver durante la noche. Entre ellas, por qué Kiko Rivera ya no está tan presente en la vida de su hijo mayor y si ha existido algún acercamiento familiar tras la reconciliación del DJ con Isabel Pantoja. También queda en el aire si Jessica cree que Kiko habla así de ella por miedo a lo que pueda contar.

Tras su entrevista, Jessica Bueno no abandonará el programa, sino que se incorporará al bloque dedicado a ‘Supervivientes’. Allí se sumará a Rocío Flores, María Jesús Ruiz y José María Almoguera para comentar la última hora del reality y las imágenes inéditas de la convivencia en Honduras.

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Además, Almoguera aprovechará su presencia para contar cómo ha sido el reencuentro con Paola Olmedo después de su salida del concurso y aclarar si ambos han llegado ya a firmar el divorcio. Así, Telecinco vuelve a armar una noche muy apoyada en entrevistas, respuestas cruzadas y reality, con Ylenia Padilla y Jessica Bueno como principales reclamos.