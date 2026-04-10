Anabel Pantoja emite un comunicado a todos su seguidores tras lo ocurrido: "Os presento a esta barriga de no embarazada"

La recuperación física y mental después de un parto no siempre es fácil. La última en hablar de ello ha sido Anabel Pantoja que, si por algo se caracteriza, es por su naturalidad y espontaneidad. Algo que ha vuelto a demostrar en sus redes sociales, donde se ha sincerado como nunca sobre los cambios que ha sufrido su físico desde que se convirtió en madre de su pequeña Alma en noviembre de 2024.

A corazón abierto y con un vídeo en bikini en una playa de Gran Canaria, la sobrina de Isabel Pantoja ha confesado el duro momento personal que está atravesando al no haberse recuperado del todo del embarazo. "Las apariencias engañan y detrás de lo que parece a lo mejor hay algo más a fondo o más profundo. Nunca voy a venirme abajo por algo físico, pero sí tenía que expresar abiertamente con vosotros una etapa complicada que estoy viviendo con mi cuerpo", ha comenzado su comunicado.

"Antes me sentía con mis curvas y bien y ahora no lo veo", ha reconocido, admitiendo que no gustar lo que ve cuando se mira en el espejo "me preocupa mucho porque eso puede influir en muchas cosas en mi vida que no quiero que se jodan".

"No me recupero"

Posando de frente y de perfil con un escueto bikini azul eléctrico, Anabel ha relatado que "desde que di a luz a Alma no me he recuperado". Aunque reconoce que no hace dieta estrica "ni me mato en el gimansio, esta barriga se me ha quedado y parece que estoy embarazada todavía". Asegura que antes de estar embarazada de Alma "era gordita, siempre lo he sido, he tenito mi barriguita así redonda, guay, pero esto de perfil que parece que estoy otra vez embarazada no lo he tenido nunca".

Aunque ha querido dejar claro que ahora que llega esa época en la que se pasa todo el día en bikini y "voy a mostrarme como soy porque no me da vergüenza, no es complejo, no es miedo", sí confesa que al verse la barriga "me afecta a la cabeza, me hace buffff".

Y, por si quedaba alguna duda, en el texto que le acompaña ha asegurado que "seguiré siendo yo misma, no tendré vergüenza e iré con la cabeza alta, pero tendré esa cosita en mi cabeza". Eso sí, manda un avisa a navegantes: "Que ningún defecto físico te frene o te impida ser feliz porque puede ser muy peligroso".