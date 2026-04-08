Ilia Topuria abre las puertas de su vida en ‘Los Topuria’, la nueva serie de HBO Max

HBO Max estrenará el próximo mes de junio la serie documental ‘Los Topuria’, una nueva producción original centrada en el bicampeón mundial de la UFC Ilia Topuria, su familia y su entorno más cercano.

Según explica HBO Max, la serie invita al público a recorrer el camino del peleador hispano georgiano desde la conquista de su primer cinturón de campeón mundial del peso pluma hasta la actualidad, mientras se prepara para protagonizar el combate estelar en el evento más importante de la historia de la UFC, que se celebrará el 14 de junio en la Casa Blanca.

La producción está compuesta por tres episodios de 50 minutos y estará disponible en el servicio de streaming en todos los territorios donde opera HBO Max.

La historia detrás del campeón de la UFC

En menos de dos años, Ilia Topuria se ha convertido en un ídolo para millones de seguidores de las artes marciales mixtas (MMA) de todas las edades, géneros y nacionalidades.

Durante ese tiempo ha logrado dos campeonatos mundiales de la UFC en dos divisiones distintas, algo al alcance de muy pocos dentro del mayor evento de MMA del mundo.

La serie ‘Los Topuria’ busca mostrar qué hay detrás de ese éxito, cuáles han sido las historias de sacrificio que no se conocen y quiénes son las personas que han acompañado al deportista en su camino hacia la cima del deporte.

Un acceso inédito a su vida personal

El documental muestra aspectos que normalmente no se ven del día a día del campeón hispano georgiano.

A lo largo de los episodios, ‘Los Topuria’ ofrece un acceso inédito a la vida personal de la familia Topuria y de su entorno más cercano, mostrando cómo viven quienes le han acompañado durante su trayectoria deportiva.

La producción recorre el camino del luchador desde octubre de 2024, cuando conquistó su primer cinturón mundial del peso pluma, pasando por su preparación para conseguir el título de campeón mundial de la UFC en peso ligero en junio de 2025, hasta su preparación para volver al octágono.

El combate que puede hacer historia

La serie culmina con la preparación del luchador para el evento más importante de la historia de la UFC hasta la fecha.

En la madrugada del 14 al 15 de junio, hora española, Ilia Topuria encabezará el combate UFC FREEDOM 250 en la Casa Blanca, donde buscará revalidar su título de campeón mundial del peso ligero.

HBO Max también ofrecerá en directo y en exclusiva este evento en el que el luchador, conocido como El Matador, buscará ampliar su trayectoria dentro de la UFC.

La faceta más personal de Ilia Topuria

A lo largo de la serie, el público podrá conocer más de cerca la faceta personal del deportista fuera del octágono.

La producción muestra su vida como padre, hijo, hermano, amigo y empresario, acompañado por los pilares que han marcado su trayectoria: su familia, sus amigos más íntimos y su equipo de preparadores físicos.

La serie ‘Los Topuria’ es una producción de Señor Mono para HBO Max en España.

Cuenta con Ilia Topuria e Íñigo Pérez-Tabernero como productores ejecutivos por parte de Señor Mono, y María Rubio y Zaida Serrano-Piedecasas como productoras ejecutivas por parte de HBO Max.