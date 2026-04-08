Una ama de casa, un videoclub en quiebra y una decisión inesperada: llega 'Cochinas'

'Prime Video' ya tiene lista una de sus próximas apuestas de ficción. La plataforma estrenará el próximo 24 de abril la serie original 'Cochinas', protagonizada por Malena Alterio, Celia Morán y Álvaro Mel, tal y como recoge Academia TV.

La ficción, que se presentó en el Festival de Cine de Málaga, estará disponible en exclusiva en 'Prime Video' en más de 230 países y territorios. Además, la plataforma ya ha desvelado el tráiler oficial de esta nueva producción.

Dirigida por Andrea Jaurrieta, Laura M. Campos y Núria Gago, la serie reúne a un amplio reparto encabezado por Malena Alterio, conocida por trabajos como 'En fin' o 'Que nadie duerma'.

Una historia ambientada en Valladolid en 1998

La trama de 'Cochinas' se sitúa en Valladolid en 1998 y sigue la historia de Nines, una ama de casa de carácter conservador cuya vida cambia por completo cuando su marido cae en coma.

Tras ese suceso, Nines se ve obligada a hacerse cargo del videoclub familiar, llamado 'Dorothy'. Al descubrir que el negocio está en quiebra, toma una decisión inesperada para intentar salvarlo: especializar el videoclub en cine porno, el único género que está generando ingresos.

A partir de ese momento, el establecimiento se transforma en el primer videoclub porno de la ciudad, algo que provocará un auténtico terremoto entre las vecinas del barrio.

En este nuevo escenario, Nines contará con la ayuda de Chon, la empleada del videoclub, y Agu, un cinéfilo apasionado que se unirá a la aventura de intentar salvar el negocio.

Los protagonistas de 'Cochinas'

Malena Alterio interpreta a Nines, una ama de casa que intenta sacar adelante a su familia mientras comienza a cuestionar muchos de sus propios prejuicios. A lo largo de la historia, su personaje vive un proceso de transformación marcado por el empoderamiento profesional y la liberación personal.

Por su parte, Celia Morán da vida a Chon, una mujer directa y hecha a sí misma que acompaña a Nines en el intento de salvar el videoclub, mientras atraviesa su propia liberación sentimental.

El tercer protagonista es Álvaro Mel, que interpreta a Agustín, un joven tímido y despistado que guarda un secreto personal y cuyo camino pasa por aceptarse a sí mismo.

Un reparto amplio y un equipo creativo detrás

Además de los protagonistas, el reparto de 'Cochinas' incluye a Raquel Pérez, Celia de Molina, Chani Martín, Esperanza de la Encarnación, Álvaro Almodóvar, Albert Baró, Ana Mencía, Josele Román, Aina Picarolo, David Castillo, Enrique Asenjo, Jose Luis García-Pérez, Paqui Horcajo, Juanjo Cucalón y Blanca Javaloy, con la participación de Daniela Blume.

La serie está producida por Oslodije, con Eneko Gutiérrez Sola y Aritz Cirbián como productores ejecutivos. Carlos del Hoyo e Irene Bohoyo son los creadores y guionistas de la ficción.

Tal y como recoge Academia TV, 'Cochinas' se estrenará el 24 de abril en exclusiva en 'Prime Video' y estará disponible en todo el mundo dentro de la suscripción de la plataforma.