Netflix lanza su gran apuesta infantil: juegos, series y control total para padres

Netflix ha anunciado una ampliación de su oferta para el público infantil y preescolar, con nuevas series, películas y juegos pensados para estimular la imaginación y la curiosidad de los niños, según ha informado la propia plataforma.

La compañía explica que el objetivo es convertir Netflix en un espacio seguro donde los más pequeños puedan entretenerse, aprender y participar activamente, mientras los padres cuentan con herramientas de control para supervisar el contenido.

“Estamos dando forma a un mundo en el que los más pequeños no solo puedan ver sus historias favoritas, sino que también puedan adentrarse en ellas e interactuar con sus personajes”, explica John Derderian, vicepresidente de Series de Animación y Contenidos Infantiles y Familiares de Netflix.

Llega ‘Netflix para jugar’, la nueva app infantil

La gran novedad es ‘Netflix para jugar’, una nueva aplicación dirigida a niños de hasta ocho años. Esta app permitirá a los pequeños explorar juegos interactivos basados en personajes populares como ‘Peppa Pig’ o los protagonistas de ‘Sesame Street’.

La aplicación se incluye en todas las suscripciones de Netflix y ofrece juegos sin anuncios, sin compras dentro de la app y sin costes adicionales. Por ahora ya está disponible en Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Australia, Filipinas y Nueva Zelanda, y llegará al resto del mundo el 28 de abril.

Los usuarios solo tienen que descargar la aplicación en un smartphone o tableta e iniciar sesión con su cuenta de Netflix para acceder a una biblioteca de juegos que seguirá ampliándose.

Además, las actividades funcionan sin conexión a internet, lo que permite utilizarlas durante viajes o desplazamientos.

Entre los juegos disponibles se encuentran propuestas como Juega con ‘Peppa Pig’, actividades educativas con los personajes de ‘Sesame Street’, aventuras inspiradas en ‘Dr. Seuss’, escenas interactivas con ‘Storybots’ o páginas de colorear con personajes populares.

Nuevas series infantiles y más episodios

Netflix también ha anunciado la renovación de algunas de sus series infantiles más populares. Entre ellas destacan una tercera temporada de ‘Basurete’ y nuevos episodios de ‘Detectives animales’.

A estas producciones se suma ‘Young MacDonald’, una nueva serie musical centrada en el nieto del Viejo MacDonald y su vida en la granja, donde los personajes aprenden a resolver problemas.

La plataforma seguirá ampliando su catálogo con nuevas entregas de títulos como ‘Ms. Rachel’, ‘Sesame Street’, ‘Danny Go!’, ‘Mark Rober: CrunchLabs’ o la serie ‘Intercambiados’.

Netflix también ha anunciado varias fechas de estreno, como ‘My Sesame Street Friends: Elmo’ (13 de abril), ‘Calle CoComelon’ temporada 7 (20 de abril) o ‘Dr. Seuss: ¡Horton!’ temporada 2 (4 de mayo).

Controles parentales para las familias

La compañía destaca que los padres podrán gestionar el acceso al contenido mediante perfiles infantiles independientes, configuraciones de edad personalizables, bloqueo con código para perfiles de adultos y herramientas de seguimiento del historial de visionado.

Según Netflix, el contenido infantil se ha convertido en una de las áreas más importantes de la plataforma. Entre 2023 y 2025, las cuatro series más vistas del servicio fueron infantiles y seis de los diez títulos más populares pertenecían a este género.