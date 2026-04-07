Henar Álvarez conquista el prime time de La 1 con una invitada explosiva
El programa más viral de RTVE da el salto definitivo
El programa ‘Al cielo con ella’, presentado por Henar Álvarez, inicia una nueva etapa en televisión. Según informa RTVE, el formato llega al prime time de La 1 este martes 7 de abril, tras convertirse en uno de los proyectos más virales y exitosos de la corporación.
El espacio comenzó su recorrido en RTVE Play, donde se convirtió en el mejor estreno original de la historia de la plataforma. Posteriormente dio el salto a La 2, donde ha consolidado su audiencia y cerró el mes de marzo con un 3,4 % de cuota de pantalla y 406.000 espectadores, su mejor dato histórico.
Durante la presentación de esta nueva etapa en el Estudio 4 de Prado del Rey, Henar Álvarez expresó su entusiasmo por el proyecto: “No he sentido más ilusión en mi vida por algo”, explicó la presentadora. “No es solo un programa, es el final de una carrera larga, es el sueño de cualquiera que se dedica a la comedia”.
Shakira será la primera invitada
El estreno en el prime time contará con Shakira como primera gran invitada. Henar Álvarez viajó a México hace unas semanas para entrevistar a la artista colombiana.
La presentadora adelantó algunos detalles de la conversación: explicó que se encontró con “una mujer que se ha reconstruido y lo cuenta con mucho orgullo y sin esconderse”, y que comparte su historia abiertamente. El primer programa también contará con la participación de Rossy de Palma y Sergio Dalma.
Un nuevo plató inspirado en una plaza de barrio
Con su llegada a La 1, el programa mantiene su esencia, pero incorpora un nuevo escenario. El plató se transforma ahora en una gran plaza de barrio, con verbena, orquesta y luces, buscando crear un ambiente festivo y abierto a lo imprevisible.
El formato combina entrevistas, actuaciones musicales, humor y momentos espontáneos, manteniendo un tono cercano, contemporáneo y con un punto gamberro.
El equipo de colaboradores incluye a Ana Morgade, Toni Acosta, Lamine Thior, Clara Ingold, Laura del Val y Rubén Avilés, entre otros. En esta nueva etapa se incorpora Carmina Barrios.
Una mujer al frente del prime time
La llegada de Henar Álvarez a esta franja televisiva también supone un paso importante en la representación femenina en el entretenimiento televisivo, tradicionalmente dominado por hombres.
La presentadora llega al prime time con un estilo propio y con la intención de ofrecer una mirada diferente al entretenimiento televisivo de los martes por la noche.
El éxito de ‘Al cielo con ella’ no solo se mide en televisión. El programa se ha convertido también en uno de los formatos más virales de RTVE.
Desde su estreno, acumula 378 millones de visualizaciones en redes sociales y supera los 20 millones de reproducciones mensuales de media.
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