‘Barrio Esperanza’: la serie de RTVE que mezcla comedia, colegio y segundas oportunidades.

‘Barrio Esperanza’ es la nueva serie de ficción producida junto a Globomedia (THE MEDIAPRO STUDIO), que llegará próximamente a La 1. Según ha informado RTVE, la serie está creada por Iván Escobar y Antonio Sánchez Olivas y se plantea como una comedia social con humor ácido y tono vitalista ambientada en un colegio público, un entorno cotidiano que marca la vida de muchas personas.

La ficción pone el foco en la importancia de la enseñanza pública, la convivencia y las segundas oportunidades, con una mirada cercana y humana.

La historia está encabezada por Mariona Terés, que interpreta a Esperanza, una mujer que intenta reconstruir su vida después de una etapa marcada por los errores del pasado.

Esperanza no tuvo una juventud fácil. Como apuntan en RTVE, se equivocó con el novio, con las compañías y con la forma de ganar dinero, una cadena de decisiones que terminó llevándola a la cárcel.

Durante su condena decidió cambiar su vida: aprovechó ese tiempo para estudiar Magisterio y aprobar la oposición para trabajar como maestra en un colegio público. Ahora, ya como profesora de Primaria, descubrirá que lo aprendido durante su estancia en prisión puede resultar más útil que los propios temarios de la oposición.

Un reparto coral lleno de caras conocidas

El reparto principal de ‘Barrio Esperanza’ lo completan Alejo Sauras, Mariano Peña, Juan Vinuesa, Ana Jara, Laura de la Uz, Guillermo Campra, Carlos Librado “Nene”, Ángel Héctor y Ruth Núñez.

El entorno personal de la protagonista también tendrá un papel importante en la historia. Entre los personajes clave destacan Carmen Balagué, que interpreta a Juana, la madre de Esperanza, y Javier Pereira, en el papel de Lucho, su exnovio.

Los niños también serán protagonistas

En esta ficción, los alumnos del colegio no serán solo parte del decorado. Los niños y niñas del centro tendrán un papel fundamental en la historia, aportando frescura, humor y emoción.

Entre ellos destacan tres personajes clave:

Nayeli, interpretada por Chloe con H.

León, interpretado por Tian Tosas.

Martina, interpretada por Nia Tosas.

Estos personajes representan distintas formas de vivir la infancia, la amistad y el aprendizaje, y tendrán un papel importante en la evolución de la protagonista y del barrio.

Un colegio como reflejo de la vida

La serie sitúa el colegio público como epicentro narrativo, un lugar donde profesores y alumnos conviven, discuten, aprenden y se acompañan en momentos importantes de sus vidas.

Para RTVE, la historia retrata este entorno como un pequeño microcosmos social, donde las relaciones humanas dejan huellas duraderas.