Tamara Falcó deja a todos sin palabras al desvelar que Iñigo Onieva y ella no duermen solos: "Somos cinco y alguno ronca"
La marquesa de Griñón ha vuelto a acaparar todo el protagonismo en 'El Hormiguero'
Fiel a su cita semanal con 'El Hormiguero', Tamara Falcó ha vuelto a acaparar todo el protagonismo este jueves durante su tertulia con Pablo Motos, Nuria Roca, Juan del Val, y Cristina Pardo.
A raíz de un estudio norteamericano que señala que las mujeres duermen mejor con sus perros que con sus parejas, la marquesa de Griñón ha revelado divertida que "yo duermo con cuatro y mi pareja", descubriendo para sorpresa de Pablo Motos que Íñigo Onieva y ella dejan a cuatro de sus cinco mascotas, Jacinta, Missy, Dalkkung y Nala -ya que como ha comentado Vanilla, su Golden Retriever, es demasiado grande- alternarse para dormir cada noche con ellos.
Como ha relatado entre risas, "primero hay que quitar los 200 cojines y ellas ya nos están esperando. Después están un poco incómodas y también tenemos camitas para ellas, pero normalmente entre Iñigo y yo siempre hay una, nos intentamos abrazar y da igual, a veces pensamos que está muriendo por asfixia pero se mantienen".
Después de que Juan del Val, impactado, le preguntase si el perrito en cuestión se queda toda la noche en la cama, y de que Tamara haya asegurado que "sí", Nuria Roca ha querido saber si la mascote duerme sobre la cama o entre las sábanas: "Sobre, y eso que les limpiamos las patitas cuando salen a la calle", ha explicado con naturalidad la hermana de Ana Boyer, reconociendo que aunque "alguna ronca, desde que las he puesto a dieta menos".
Al ver que su compañero no estaba nada convencido, Tamara ha defendido su decisión asegurando que sus perras "no duermen dentro de la cama, es encima, y no sueltan pelo, son hipoalergénicas, están todas fenomenal y muy limpias".
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