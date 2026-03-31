Isa P deja a todos mudos al hablar de cómo conoció al padre de Kiko Rivera y lo que le decía: "Me pongo nerviosa solo de contarlo, pelos de punta"

En plena cuenta atrás para la gran final de 'Decomasters', los semifinalistas -Mar Flores y Carlo Costanzia; Los Gemeliers; Raquel Meroño y Belén López; e Isa Pantoja y Asraf- se han enfrentado a una prueba que consistía en reformar el salón de una casa de campo con solo 3.500 euros de presupuesto e, inevitablemente, al verse de nuevo en plena naturaleza la hija de Isabel Pantoja ha recordado algunas de sus vivencias más especiales en Cantora.

"Yo a Cantora le tengo mucho cariño, he vivido cosas buenas y malas, pero en verdad, tiene encanto. Me gustaría volver, es mi casa de siempre, de niña" ha confesado -el programa se grabó antes de salir a la luz que la tonadillera había perdido la finca por impago de la hipoteca llegando a acumular una deuda con el banco de aproximadamente 2 millones de euros-, rememorando nostálgica lo feliz que fue en el cortijo de Medina Sidonia (Cádiz): "Me gustaba mucho ir a caballo. Yo iba a por huevos al gallinero, era todo muy campo, ver a los terneritos nacer... Los cielos más bonitos, con las estrellas más bonitas, están ahí, en Cantora, porque por la noche te pones en el porche a contar historias de miedo o de vivencias o cosas que han pasado en la casa, porque han pasado cosas así de miedo y te pones alrededor de los sofás ahí con todos, cada uno a contar anécdotas".

Y, aunque Paquirri falleció en 1984, Isa ha asegurado que su presencia continúa muy presente en la finca, revelando la experiencia paranormal que vivió al "ver" al torero cuando era tan solo una niña y la reacción de su madre cuando se lo contó.

Muy mística

"Yo soy muy mística, yo pienso como que tengo poderes. Capto energías y veo a gente cuando muere. Soy médium. No es lo mismo a estar en casa normal a estar en una casa de campos rodeada de recuerdos de una persona que haya muerto. En esa casa está toda la vida de Paco, de Paquirri. Yo no le he conocido, pero es como si le conociera", ha explicado, dejando a uno de los Gemeliers atónito.

"Yo, de hecho, lo vi de pequeñita. Su cuarto de soltero está en una parte de Cantora donde guardan cosas suyas y entonces fui a verlo, y de repente me vio mi madre riéndome sola, y me dice: 'Isa de qué te ríes'. Y le digo: 'Pues me río con papá'. Yo en esa época lo llamaba papá. Entonces, mi madre no me dejó entrar nunca más en ese cuarto porque parecía que yo tenía conexión ahí con él, que tenía poderes o algo. Me pongo nerviosa solo de contarlo, pelos de punta", ha desvelado.