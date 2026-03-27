Noche de alto voltaje con Manuel Cortés, el regreso de Ylenia y las parejas de 'Casados a primera vista'

‘¡De Viernes!’ prepara una de sus noches más fuertes de las últimas semanas con una entrega que mezclará conflicto, regreso mediático y balance de realities. Telecinco ha avanzado que Manuel Cortés será uno de los grandes protagonistas del programa de esta noche, con una entrevista en la que promete desvelar su papel y los verdaderos motivos del fuerte enfrentamiento entre Rocío Flores y Gloria Camila y desenmascarará definitivamente a la hija de Ortega Cano.

El hijo de Raquel Bollo expondrá en plató una visión muy dura sobre la relación entre ambas. En el avance remitido por Telecinco, Manuel Cortés asegura: “Para Gloria, Rocío ha sido más que una hermana, pero se ha aprovechado de ella y la ha usado de apagafuegos. Gloria ha utilizado a Rocío en otras relaciones para cubrirla y esto ha terminado en una pelea muy fuerte”. No será lo único. El programa también adelanta otra acusación directa del invitado: “Estando con Gloria en mi casa, ella ha llamado a Álvaro desde otra habitación; yo he mentido a Álvaro en su cara por protegerla”.

La promo va todavía más allá y deja una de las frases más contundentes de la noche. Manuel Cortés sentencia: “Es una lianta, se moría por mí y no paraba de engañarme; le deseo lo mejor, pero lejos de mí”. Todo apunta, por tanto, a una entrevista con posibles consecuencias dentro del universo televisivo que rodea a Rocío Flores y a Gloria Camila.

Otro de los platos fuertes de la entrega será la reaparición de Ylenia Padilla. Telecinco avanza que la exconcursante romperá su silencio tras casi seis años apartada de los medios con su entrevista más dura y sincera. En el adelanto, la cadena explica que tras reconocer haber estado paralizada por el miedo y el dolor, da un paso al frente para desvelar sin censura los verdaderos motivos que la llevaron a alejarse de la televisión, responder a todas las acusaciones que se han vertido sobre ella y repasar sus inicios, sus mejores años en el medio y su decadencia televisiva. Además, según ha desvelado en un avance, se ha refugiado en la religión para superar sus malos momentos.

La noche también volverá a mirar a ‘Supervivientes’. Rocío Flores estará presente en plató, muy pendiente de la entrevista de Manuel Cortés, y se sentará junto a José María Almoguera, María Jesús Ruiz y otros colaboradores para comentar la última hora del reality con imágenes inéditas del concurso.

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Además, ‘¡De Viernes!’ reunirá a tres de las parejas que sí lograron culminar con éxito la experiencia de ‘Casados a primera vista’. Ana y Luija, Estefanía y Stefan y Laura y Lorenzo acudirán al plató para explicar cómo ha evolucionado su relación fuera del formato y hacer balance de su paso por uno de los espacios que mejor rendimiento le ha dado a Telecinco en los últimos meses.