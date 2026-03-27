‘La Isla de las Tentaciones 10’: las confesiones más sorprendentes de los solteros

Los solteros y solteras de ‘La Isla de las Tentaciones 10’ ya se han dado a conocer y sus primeras declaraciones no han pasado desapercibidas. Sus vídeos de presentación, que ya están disponibles en Mediaset Infinity, han dejado varias confesiones que han sorprendido a los seguidores del reality.

Según recoge la web de Telecinco, más allá del físico o la personalidad de los nuevos participantes, varios de ellos han querido hablar abiertamente sobre cómo entienden las relaciones y la vida sexual, dejando frases muy directas.

Uno de los que más ha llamado la atención ha sido Joan, que ha hablado sin rodeos sobre su forma de ver el sexo y las etiquetas. El participante lo resumía con claridad: “Me considero heterosexual, pero no me gustan las etiquetas. Creo que el sexo es para disfrutarlo y pasarlo bien”.

Confesiones sobre relaciones y experiencias personales

Otra de las participantes que ha querido compartir su experiencia ha sido Andrea, que también ha hablado abiertamente sobre su trayectoria sentimental. En su presentación explicaba: “Normalmente he estado con chicos, pero mi última relación fue con una chica. Me considero bisexual”.

En una línea similar se ha pronunciado Ainhoa, que asegura definirse como heterosexual, aunque reconoce que no se cierra a otras posibilidades. En su caso lo expresa así: “También suelo tener éxito con mujeres y se me acercan igual que los hombres… quién sabe si me enamoro de alguna en la isla”.

Tal y como explican en la web de Telecinco, estas declaraciones forman parte de los vídeos de presentación que ya permiten conocer mejor a los nuevos solteros antes de su llegada al reality.

Historias curiosas y advertencias antes de empezar

Entre las presentaciones también han llamado la atención María y Laura, dos hermanas que han hablado de la complicidad que comparten incluso en situaciones muy personales. María contaba una experiencia concreta: “Hemos estado en la misma habitación, con dos camas, ella con uno y yo con otro”.

Laura añadía sobre aquella situación que fue “Súper natural”, y ambas remataban la anécdota con una frase que resume su relación: “Lo compartimos todo… menos los hombres, o no”.

Otro de los participantes que ha dejado una advertencia antes de llegar al programa ha sido Carlos, que juega con su apariencia tranquila para lanzar un mensaje claro: “Me ven con cara de ángel, pero cuando llega la hora de la acción no tengo nada que ver… me transformo y soy un diablo”.

Las primeras presentaciones de los solteros de ‘La Isla de las Tentaciones 10’, indican en Telecinco, ya están generando conversación entre los seguidores del programa incluso antes de que empiece la nueva edición.