La desaparición de ‘El Nani’ llega a la ficción con Fran Perea en ‘El Marqués, 1985’.

El universo de ‘El Marqués’ tendrá una nueva entrega. Mediterráneo Mediaset España Group y Prime Video han puesto en marcha ‘El Marqués, 1985’, una nueva ficción inspirada en hechos reales que ya se encuentra en fase de rodaje.

La historia vuelve a situar en el centro al periodista Onofre Romera, protagonista de la primera temporada, que ahora se enfrenta a una investigación criminal marcada por la delincuencia, la corrupción policial y las tensiones sociales propias de la España de los años 80. Según informa Mediaset, esta segunda entrega estará ambientada en esa década y profundizará en uno de los sucesos más impactantes de la época.

El caso real que inspira la nueva temporada

La trama girará en torno a la desaparición de Santiago Corella, conocido como ‘El Nani’, un caso que conmocionó a la sociedad española en su momento.

En esta nueva etapa de la serie, el protagonista Onofre Romera, interpretado por José Pastor, se ha consolidado en Madrid como reportero de sucesos en la revista Impresión. Allí es conocido como ‘Marqués’, un apodo que nació tras un artículo sobre los asesinatos de Los Galindos que nunca llegó a publicarse, pero que terminó abriéndole las puertas del periodismo.

Decidido a demostrar su capacidad como periodista de investigación, el personaje comienza a indagar en la desaparición de ‘El Nani’, un caso que podría impulsar definitivamente su carrera y que sirve como punto de partida para esta nueva historia.

La serie está inspirada en hechos reales, aunque incluye personajes y situaciones ficcionadas para desarrollar la trama.

Nuevos rostros en el reparto

Junto a José Pastor, el reparto principal incorpora varios nombres conocidos del panorama audiovisual español. Entre ellos se encuentran Fran Perea, Jorge Usón, Gonzalo de Castro y Cinta Ramírez.

Además, el elenco se completa con intérpretes como Pablo Louazel, Carlos Librado y Vito Rogado, entre otros.

La ficción está dirigida por José Ramón Ayerra y ha sido creada por Ignacio Del Moral, David Planell, Begoña Álvarez y Abel Alfonso.

Según recoge Mediaset, ‘El Marqués, 1985’ es una producción de Kaixo Unicorn, la filial navarra de Unicorn Content creada para impulsar proyectos de ficción y otros contenidos audiovisuales, con una apuesta por el talento local y una mirada descentralizada desde el norte de España.

Con esta nueva entrega, el universo de ‘El Marqués’ regresa con una historia inspirada en un suceso real que marcó a toda una época y que vuelve ahora a la pantalla convertido en ficción.