Movistar Plus+ o Netflix podrían dejar de funcionar en algunos televisores

Cada vez más usuarios se están encontrando con un aviso inesperado en su televisor: “Este dispositivo no es compatible con la aplicación”. Cuando aparece este mensaje significa que el aparato ya no soporta las tecnologías necesarias para recibir nuevas actualizaciones y, por tanto, empieza a quedarse fuera de las principales plataformas de streaming, como Netflix o Movistar Plus+.

Tal y como recoge la OCU, este problema se está haciendo visible después de que Movistar Plus+ haya actualizado su listado oficial de dispositivos compatibles con su aplicación en Smart TV, móviles, tabletas, navegadores y dispositivos de streaming.

Pero no se trata de un caso aislado. Otras plataformas como Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, HBO Max o Apple TV+ también están dejando de ofrecer soporte a determinados dispositivos más antiguos. En muchos casos, el usuario solo descubre el problema cuando aparece el aviso en pantalla o la aplicación deja de actualizarse.

Los dispositivos que siguen siendo compatibles

Según la información de Movistar Plus+ recogida por la OCU, el servicio sigue funcionando en una amplia variedad de dispositivos, aunque con requisitos mínimos cada vez más exigentes.

En ordenadores, la plataforma funciona con navegadores como Chrome 128 o superior, Edge, Safari, Firefox y Opera, mientras que Internet Explorer ya no es compatible.

En móviles y tabletas, se requiere Android 7 o superior o iOS/iPadOS 14 o posterior. Algunos dispositivos Huawei HMS, como P40, P40 Lite y P40 Pro, también pueden usar la app. Los equipos con iOS 12 o 13 pueden seguir utilizándola si ya la tenían instalada, pero sin recibir mejoras.

En el caso de los Smart TV, Movistar Plus+ indica que es compatible con:

Samsung y LG a partir de 2016, con funcionalidad completa desde 2018

y a partir de 2016, con funcionalidad completa desde 2018 Hisense con VIDAA 4.0

con VIDAA 4.0 televisores con sistema TiVo de marcas como Panasonic, JVC, Daewoo o Telefunken entre 2021 y 2024, además de Panasonic y Sharp desde 2025

de marcas como Panasonic, JVC, Daewoo o Telefunken entre 2021 y 2024, además de Panasonic y Sharp desde 2025 televisores Philips con TITAN OS desde 2021

con TITAN OS desde 2021 dispositivos Google TV y Android TV desde 2015 con Android 6.0 o superior

Sin embargo, también hay modelos que ya no pueden descargar la aplicación. Entre ellos figuran televisores Samsung y LG fabricados entre 2012 y 2015, además de algunos modelos concretos de LG como 32LH590V (2016), 32LK610V (2018) o 32LM630BPLA (2019). También quedan fuera los reproductores Blu-ray Samsung BD-K8500 y BD-KM85.

P. O.

El problema no afecta solo a Movistar Plus+

El fenómeno se repite en muchas plataformas de streaming. Netflix, por ejemplo, explica en su centro de ayuda —en una información citada por la OCU— que un dispositivo puede dejar de ser compatible cuando el fabricante deja de actualizar el sistema operativo o cuando el aparato ya no puede instalar la versión más reciente de la aplicación.

La plataforma no publica listas de televisores afectados, pero suele avisar directamente en pantalla con mensajes como “Netflix ya no está disponible en este dispositivo” o “Netflix no estará disponible en este dispositivo después del (FECHA)”.

Desde Amazon, en la documentación sobre Prime Video que muestra la OCU, se mantiene un listado actualizado de dispositivos compatibles. Cuando un equipo deja de aparecer en esa lista o muestra un aviso en el propio aparato, significa que ha perdido soporte.

Algo parecido ocurre con Disney+, que publica una relación de dispositivos compatibles y advierte de que puede variar según el país o el tipo de plan. HBO Max, por su parte, señala que la compatibilidad depende del sistema operativo y de la capacidad del dispositivo para actualizar la aplicación. Y Apple también detalla en su web qué equipos pueden usar Apple TV+, recordando que algunos requieren tener la app actualizada a la última versión.

Qué hacer si tu televisor se queda obsoleto

Que un televisor pierda acceso a determinadas aplicaciones no significa necesariamente que haya dejado de servir. Tal y como recuerda la OCU, muchos aparatos siguen funcionando perfectamente para ver TDT o contenidos conectados por HDMI.

Antes de cambiar de televisor, existen varias alternativas para alargar su vida útil. Por ejemplo, conectar un Chromecast al HDMI, utilizar una consola compatible con aplicaciones de streaming, conectar un portátil o mini-PC o recurrir a reproductores multimedia externos.

Si finalmente se decide comprar un nuevo televisor, la OCU recomienda comparar modelos y precios para encontrar el que mejor se adapte a las necesidades de cada usuario. Porque, aunque la tecnología avance, el objetivo sigue siendo el mismo: seguir disfrutando de series y películas sin que la tele se quede atrás.