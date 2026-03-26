Carmen Maura sorprende en ‘El Hormiguero’ con confesiones inéditas sobre su carrera

La visita de Carmen Maura a ‘El Hormiguero’ dejó momentos de lo más sorprendentes. Entre risas, recuerdos y confesiones inesperadas, la actriz repasó algunos episodios clave de su trayectoria en una entrevista marcada por la sinceridad y el sentido del humor.

Tal y como recoge Antena 3, uno de los momentos más curiosos llegó cuando Trancas y Barrancas le plantearon su nueva “profesión”: productores de cine. A partir de ahí, las hormigas pidieron a la intérprete algunos consejos para las nuevas generaciones del mundo del cine.

Uno de los que más llamó la atención fue directo y rotundo: “No llevar guiones al plató”. Para la actriz, ese es uno de los puntos que considera imprescindibles en el trabajo interpretativo.

Anécdotas de rodaje y consejos para los actores

Durante la conversación, las preguntas de Trancas y Barrancas continuaron con su habitual tono desenfadado. En ese contexto, Carmen Maura recordó una anécdota de una de sus primeras películas cuando era joven.

Según explicó, hubo una escena en la que “la gente se pensaba que hablaba, pero en verdad no había hablado”, una situación que terminó convirtiéndose en uno de esos recuerdos curiosos que deja el rodaje de una película.

La actriz también compartió otro consejo para quienes empiezan en la interpretación: “hay que hacer papeles de malo”. Según explicó, estos personajes pueden resultar especialmente divertidos de interpretar, incluso cuando implican escenas en las que hay que “matar”.

Una caída en una alfombra roja que acabó en urgencias

El programa también dejó espacio para momentos más personales. Pablo Motos preguntó a la actriz por un accidente que sufrió en una alfombra roja, y Carmen Maura reveló cómo fue aquella caída durante un festival.

PI STUDIOS

Maura relató en el programa —en una historia que aseguró que nadie conocía hasta ese momento— que el incidente fue tan serio que terminó en urgencias.

Antes de despedirse, la actriz aprovechó además para lanzar un mensaje sobre la importancia del ejercicio físico. Contó que actualmente practica pesas y aquagym y, aunque reconoce que no es algo que le entusiasme demasiado, considera que es fundamental para mantenerse en forma.

Una entrevista llena de anécdotas, confesiones y sentido del humor que volvió a demostrar por qué Carmen Maura sigue siendo una de las actrices más queridas del panorama cinematográfico, explican en Antena 3.