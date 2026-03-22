Emma García se queda impactada al conocer la deuda y la enorme cifra de dinero: "Necesita más de cuatro millones de euros"

Si Bertín Osborne pensaba que ya se había librado de la polémica... estaba muy equivocado. Las últimas palabras de Gabriela Guillén sobre Bertín Osborne en su paso por 'Supervivientes' han sido para dejar claro que hay relación entre ellos. No mucha, pero sí "cordial" y suficiente como para rebajar la tensión tras meses de desencuentros mediáticos. En medio de este nuevo clima, mucho más relajado que el de los primeros meses tras el nacimiento del hijo que tienen en común, una de las voces más buscadas es la de Eugenia Osborne, que siempre ha intentado mantenerse al margen de la batalla pública entre su padre y la fisioterapeuta, pero a la que inevitablemente salpican las novedades.

Cuando le han preguntado a la hija de Bertín por esas declaraciones conciliadoras de Gabriela y su reacción ha sido clara y positiva. Eugenia se ha mostrado satisfecha de que la relación entre el artista y la joven haya mejorado y no ha ocultado su alivio: "Pues me alegro, me alegro. Me alegro mucho", ha afirmado, dejando entrever que cualquier paso hacia la calma y la buena sintonía es una buena noticia para todos. Con estas palabras, se sitúa en una postura conciliadora, celebrando que las aguas bajen más tranquilas después de tantos meses de titulares cruzados.

Paula Ordóñez

Sin embargo, cuando le preguntan por su hermano pequeño, el hijo de Bertín y Gabriela, Eugenia prefiere mantener una estricta discreción. Preguntada si ha tenido ya la oportunidad de conocer al niño, corta rápidamente el tema con una frase rotunda: "Sobre ese tema ya sabéis que no hablo". Con esta respuesta marca un límite claro entre lo público y lo privado, evitando alimentar el debate alrededor del menor y dejando claro que no va a exponer ese ámbito familiar.

Más allá de las cuestiones personales, Eugenia también ha respondido a los rumores que apuntan a que podría estar preparando un nuevo proyecto televisivo. Sin querer confirmar nada todavía, reconoce que hay movimientos pero que no hay nada cerrado: "Todavía no tengo nada confirmado, no sé", explica con prudencia. Eso sí, admite que la idea le resulta muy atractiva y no esconde su ilusión ante esa posibilidad: "Sí, sería divertido, la verdad, la experiencia", asegura.

Serio problema económico

Tal y como adelanta el programa de Telecinco Fiesta, el cantante se enfrenta a un serio problema económico. "En los próximos días, Bertín va a tener que tomar una decisión muy importante. Una decisión que tiene que ver con su patrimonio económico. Hemos tenido constancia de que necesita dinero y, además, de manera urgente", es parte de la explicación que el periodista y colaborador del programa da a Emma García nada más comenzar el programa. "Hemos tenido acceso a una documentación que acredita que, en concreto, necesita más de cuatro millones de euros (cuatro millones trescientos mil euros, concretamente", desvela Alejandro Entrambasaguas, dejando a la presentadora del programa con los ojos como platos, visiblemente sorprendida por esta desorbitada cifra: "Me he quedado pensando en esa cantidad tan elevada", logra decir Emma García tras asimilar la información.

A lo largo del programa, 'Fiesta' ha ido desvelando la manera con la que Bertín Osborne pretende hacerse con tal cantidad de dinero: "Te advierto, Emma, que es una manera tremendamente arriesgada", avanza Entrambasaguas. "Necesita liquidez. Ten en cuenta que tiene un patrimonio inmobiliario muy grande. Tiene propiedades, pero no tiene dinero. Si no acepta las condiciones, que son muy duras, cuando pida ese dinero, puede tener consecuencias muy serias", añade el periodista.