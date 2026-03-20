Pedro Sánchez, invitado inesperado en la entrevista de Évole a Marc Giró
El periodista lo ha confirmado en 'Más vale tarde', donde también le ha dejado una pulla a Iker Jiménez
Kevin Rodríguez
Marc Giró está a punto de estrenarse en laSexta y antes de su propio programa, pasará por el de Jordi Évole. El periodista estuvo el jueves en 'Más Vale tarde' para promocionar la entrevista que se podrá ver este domingo a las 21:30 horas.
Évole, ha confirmado la participación de Pedro Sánchez en la entrevista tras mostrarse un pequeño adelanto en las promociones de la entrega: "Como todo el mundo habla ahora de TVE como la televisión sanchista, digo 'hombre, ya que te has ido, dale una explicación al jefe", comenta el periodista con humor.
La conversación, según el presentador provocó "titulares para el día siguiente", pero Iñaki López quiso aclarar que se trataba del verdadero presidente del Gobierno y no un imitador: "Le llamamos mientras estábamos haciendo la entrevista y nos atendió muy amablemente", confirmó Évole.
Lejos de quedarse ahí, el presentador quiso lanzar un dardo a la competencia: "Yo le propongo al presidente que fiche a Iker Jiménez para darle un vuelco a la programación", comentó Évole desatando la risa de Cristina Pardo. "Un vuelco desde luego", añadió la presentadora.
"Está contento el Presidente de que Marc Giró acabe en laSexta. Yo le vi como con ganas incluso de ir al programa de Marc Giró", terminó confesando el periodista.
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