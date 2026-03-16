Entrevista
Marta Flich recuerda el plantón de Risto Mejide tras su cambio de 'Todo es mentira' por 'Directo al grano': "Lo he dicho un montón de veces"
La presentadora de 'Directo al grano' vuelve a recordar cómo fue su salida de 'Todo es mentira' para fichar por TVE
Kevin Rodríguez
Marta Flich, actual presentadora de ‘Directo al grano’ en La 1, se ha sincerado en una entrevista que ha concedido a El Plural sobre su nueva etapa en RTVE y sobre el gesto que tuvo con ella Risto Mejide tras su marcha de ‘Todo es mentira’. La comunicadora ha abordado sin rodeos el asunto y también ha reflexionado sobre lo que supone dar el salto a la cadena pública.
Preguntada por la competencia con su antiguo programa en Cuatro, Flich ha dejado claro que no vive la situación como una batalla de audiencias. “No lo vivo de esa forma”, ha asegurado, subrayando que ahora se encuentra centrada en su nueva etapa profesional y en hacer su programa con honestidad.
La presentadora ha recordado además el comentado desplante de Risto Mejide tras su debut en RTVE. Sobre ello, ha sido clara: “Ya lo he dicho un montón de veces: no me felicitó”. No obstante, ha querido restar importancia al episodio explicando que ambos ya habían hablado y despedido antes de iniciar su nueva etapa televisiva.
En su intervención también ha explicado que su salida de Mediaset fue una decisión voluntaria y que el cambio de rumbo respondía al deseo de iniciar una nueva etapa profesional con otros retos y formatos televisivos.
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