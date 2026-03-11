Preocupación por el estado de salud de Tila, la perrita de Maite Galdeano: "Diagnóstico de asco"

Hace meses que poco o nada se sabe de Maite Galdeano. Desde que la madre de Sofía Suescun fuese, según ella, expulsada de la casa de su hija, en la que vivía también Kiko Jiménez, novio de la influencer, la que fuera concursante de Gran Hermano se veía obligada a abandonar Madrid y refugiarse en la casa que al parecer tiene en Murcia.

La madre de la influencer publicaba hace unos meses en sus redes sociales una preocupante imagen desde el hospital que coincide con el nuevo enfrentamiento que Sofía Suescun ha tenido con su hermano Cristian. "Esto es lo que provoca mi hija. Tanto hemos sufrido luchando solas ante las injusticias de la vida para que ahora me abandones. Pienso cada día en ti, hija. Ojalá algún día ser lo que siempre fuimos: mamá e hija. Hoy estoy en el hospital por un bajón que me ha provocado la ansiedad de no saber de ti. Te espero, hija. Siempre estaré para ti", escribe Maite Galdeano. La cosa no queda ahí. La madre de Sofía Suescun escribe: "Algún día volverás a mis brazos", publicaba la madre de la influencer en sus redes.

Ahora, la salud de su perrita

Sin embargo, la preocupación ahora se dirige hacia su perrita Tila después de que la propia navarra anunciara algo sobre el estado de salud de su mascota, un miembro más de la familia: "Diagnóstico de asco".

Maite tuvo que llevar a Tila al veterinario, tal y como contó en un story que publicó en su perfil oficial de la red social de Instagram. En el vídeo, Maite aparece en el interior de un vehículo junto a su hijo Cristian Suescun que lo está conduciendo.

Maite le pregunta a su hijo qué van a hacer, y Cristian le dice que llevan a La Tila para que la miren, "y esperemos que no sea nada".

Sin embargo, la preocupación llega tras las palabras de Maite, quien asegura que ya le habían dado "un diagnóstico de asco y de los que duele la cabeza". También aseguró a sus seguidores que les mantendría informados tras la visita al veterinario.