El duro mensaje del personaje fallecido de La Que se Avecina: "Te sientes abandonado"

¿Eres de los que puedes ver "La que se avecina" en bucle capítulo tras capítulo? La última temporada trajo consigo una despedida muy sentida por un personaje histórico en la serie: Vicente Maroto. El personaje interpretado por Ricardo Arroyo se despedía para siempre de los espectadores y los guionistas escribieron para él un final a sus medida: su cuerpo era incinerado y las cenizas eran esparcidas por Amador Rivas en el campo del Atlético de Madrid.

Vicente Maroto era uno de los personajes más queridos en 'La que se avecina', donde trabajó durante 14 temporadas.

3.000 euros al mes

Ricardo Arroyo se convertía esta semana en noticia al hablar abiertamente del momento vital por el que atraviesa. El actor confirmaba al porgrama de Telecinco Fiesta que se encuentra ingresado en una clínica por la que paga en torno a 3.000 euros al mes a causa de un problema de estrés.

Según explicaba él mismo, la durísima carga de trabajo por las largas sesiones de grabación acabó por agotarle físicamente y mentalmente. Tras 14 años de grabaciones prácticamente ininterrumpidas, el actor decidió dejar la serie de los hermanos Caballero y alejarse del foco mediático: "Fui de urgencias y de una clínica pasé a otra y a otra. Así casi dos años. Tengo que andar con cuidado porque me mareo, he tenido casi 20 caídas por la calle. Mi lucha es por salir. No es la fama la que me ha provocado esto, ha sido la prisa. Yo llegaba de trabajar a las ocho o las nueve de la noche, cenaba, me ponía a estudiar y al día siguiente otra vez a las seis de la mañana en pie". El cuerpo y la mente de Ricardo Arroyo dijeron 'basta'. El actor reconoce que su cuerpo le marcó un límite con mareaos, agotamiento y dificultad para desconectar, algo que en un principio preocupó a sus compañeros de rodaje.

Sin embargo, Ricardo ha reconocido que con el paso del tiempo llegó a sentir la ausencia de esas personas con las que había compartido cientos de horas de grabación: "Cuando tienes popularidad o estás trabajando eres la hostia, en cuanto desapareces del grupo se olvidan de ti, te sientes abandonado".

El éxito de La que se avecina

La que se avecina ha sido labrarse un camino de éxito durantes sus 17 años de exitencia. Una labor que hace un tiempo defendía su creador , Alberto Caballero en redes sociales. "Después de 17 años, ¿no os parece un regalo seguir teniendo en la serie a Jordi, Nathalie, Pablo, Eva, Nacho, Luis, Miren, Loles, Carlos, Petra, Macarena, María…? A mí sí", empezó señalando el director, que asegura estar un poco cansado de los comentarios de siempre. "Los actores/personajes que no están, salvo rarísimas excepciones es porque así lo han decidido ellos, o bien por cuestiones de salud. Como sabéis, Hay actores muy queridos que desgraciadamente han sufrido enfermedades graves. Ojalá se recuperen y los podamos tener de vuelta", continuaba diciendo, en una clara referencia a la ausencia de José Luis Gil, baja en la serie por una enfermedad.