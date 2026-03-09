Salen a la luz imágenes más picantes de Mbappé y Ester Expósito: ¡Expareja de Vinicius!

La vida privada de Kylian Mbappé está en el punto de mira. El delantero del Real Madrid, quien recientemente sufrió un esguince en la rodilla, sigue lidiando con las lesiones que han marcado su temporada. A pesar de estar en París para avanzar en su recuperación física, el futbolista francés se ha convertido en el protagonista de titulares debido a su nueva relación sentimental.

Aunque la lesión podría haber afectado otros aspectos de su vida, no ha sido un impedimento para fortalecer su vínculo con Ester Expósito, una de las actrices del momento en la industria cinematográfica. La cuenta @AQABABE en redes sociales compartió varias imágenes en las que ambos aparecen juntos, mostrando una clara complicidad.

En las fotografías, se puede ver a ambos juntos en un restaurante con vistas a la Torre Eiffel. Cuando surgió el primer rumor, solo aparecían ellos dos, relajados en un sofá. Sin embargo, horas después, se publicó en redes sociales la primera imagen de ellos dándose un beso apasionado.

Una imagen que no ha sido bien recibida por los seguidores del Real Madrid, ya que el club blanco no está atravesando su mejor momento de la temporada. Y mientras tanto, el futbolista francés, que debería estar centrado en su recuperación, parece más enfocado en conquistar a la actriz de 'Élite'.

La cuenta dejó claro que no fue el primer encuentro entre ellos, ya que estuvieron cenando juntos el pasado 25 de febrero en la capital de España, concretamente en el 'rooftop' del hotel Pullman de Madrid. Una noche en la que no pararon de darse besos, y que los presentes pudieron ver con sus propios ojos.

A pesar de que las imágenes sugieren que son ellos dos, tanto Mbappé como la actriz española no han confirmado públicamente la relación. Por ahora, no se espera que hagan una declaración oficial, ya que preferirían mantenerlo en privado. No obstante, ya ha comenzado a circular el primer video en el que se les ve totalmente juntos.

¿Más problemas para el Real Madrid? Ester Expósito estuvo conociendo a Vinicius...

Suma y sigue. Los problemas en el Real Madrid se multiplican, ahora dentro del vestuario blanco. Habrá que ver cómo afecta la noticia de que Mbappé esté conociendo a la actriz española, ya que Vinícius tuvo un 'affaire' con ella hace menos de dos años.

El extremo brasileño interactuó con ella en 2022, donde también coincidieron en un viaje a Miami. La primera aparición pública fue cuando se les vio juntos en el concierto de Travis Scott en Madrid en 2024. Las especulaciones y rumores indicaron que podrían haber mantenido una relación, pero no acabó de cuajar. No obstante, Expósito siempre ha negado los hechos.